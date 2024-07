Contractverlenging bij Ajax: ‘Het proces duurt altijd wel even, maar gelukkig is het goed gekomen’

Rida Chahid heeft zijn contract tot de zomer van 2025 verlengd bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club bekend op de officiële kanalen. De jeugdige middenvelder zal komend seizoen opnieuw zijn opwachting gaan maken in de beloftenploeg van de Amsterdammers en is wat blij met zijn contractverlenging.

Chahid zette dinsdag, met een grote glimlach en het bijzijn van zijn familie, een handtekening onder een nieuw contract. “Het proces duurt altijd wel even, maar gelukkig is het goed gekomen. Uiteindelijk moet je erover praten, maar nu zijn we allebei blij. Ik kan niet wachten tot het seizoen begint”, zegt de middenvelder.

Door blessures moest de jongeling met Marokkaanse roots een deel van vorig seizoen aan zich voorbij laten gaan. “Maar ik hoop dit seizoen fit te kunnen blijven. Het is niet makkelijk als je er even uitlicht door vervelende blessures waar je niet veel aan kan doen, maar je wordt er wel sterker van. Van alles neem ik iets positiefs mee”, vervolgt hij.

Afgelopen seizoenen kwam Chahid achttien keer uit voor de beloftenploeg van Ajax. In die optredens was hij goed voor één goal en één assist.

