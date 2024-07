Fanatieke Turkse fans doen oproep tot wolvengroet tijdens duel met Nederland

De fanatieke Turkse fans hebben alle Turken die zaterdagavond in Berlijn aanwezig zijn bij Nederland – Turkije opgeroepen de wolvengroet te tonen. Verdediger kreeg een schorsing van twee duels opgelegd door de UEFA nadat hij het gebaar maakte na zijn tweede treffer in de achtste finale tegen Oostenrijk.

Demiral was in de wedstrijd tegen Oostenrijk de grote man aan Turkse zijde. De centrale verdediger nam beide Turkse treffers voor zijn rekening en zorgde er zodoende voor dat zijn land zich plaatste voor de kwartfinale van het Europees Kampioenschap. Achteraf ging het echter niet over zijn heldenrol, maar om het gebaar dat hij maakte na zijn tweede doelpunt. Deze wolvengroet is namelijk een verwijzing naar de Grijze Wolven, een ultranationalistische Turkse groepering.

Het gebaar kwam Demiral op veel kritiek te staan. Zo noemde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken de actie ‘onaanvaardbaar’ en sprak ze de hoop uit dat de UEFA er iets mee zou doen. De Europese voetbalbond startte een onderzoek naar de verdediger, die volgens BILD een schorsing van twee wedstrijden heeft ontvangen voor zijn manier van juichen. In Turkije zijn ze boos om de reacties op het gebaar van Demiral en leggen ze zich ook niet neer bij de schorsing.

Ook enkele fanatieke Turkse fans zijn woest om alle ophef en roepen alle Turken die aanwezig zijn bij de kwartfinale tegen Nederland op om het gebaar te tonen. “Laten we met alle fans op de tribune laten zien dat het gebaar van de Grijze Wolven geen racisme is, maar het nationale symbool van de Turkse identiteit door het gebaar te maken tijdens ons volkslied”, schrijft een fan op X. “Nu zal de hele wereld kijken naar livebeelden van 50.000 mensen die de wolvengroet doen op de tribunes tijdens de kwartfinale tussen Turkije en Nederland. Ze hebben hierom gevraagd. Laat het ze maar blokkeren”, schrijft een ander.

