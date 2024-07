Feyenoord doet zaken met Heracles Almelo: 'Ik weet dat men veel van mij verwacht'

Heracles Almelo heeft de komst van Shiloh ’t Zand dinsdagochtend bevestigd. De 21-jarige aanvallende middenvelder wordt een seizoen gehuurd van Feyenoord. Hij speelt komend seizoen met rugnummer 10 in het zwart-wit van Heracles Almelo. Bij de huurovereenkomst, die al enige tijd in de pijplijn zat, is geen optie tot koop bedongen.

Voor 't Zand is het zijn tweede verhuurperiode, nadat hij vorig seizoen al werd gestald bij FC Dordrecht. Hij had deze zomer in ieder geval genoeg keuze. De middenvelder stond naar verluidt in de belangstelling van FC Luzern, Pisa, Almere City, NAC Breda en sc Heerenveen. Recent verlengde Van 't Zand zijn contract bij Feyenoord nog tot medio 2028. Hij wordt na Mimeirhel Benita de tweede speler die deze zomer door Feyenoord wordt gestald bij Heracles.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK : Feyenoord woedend: club ontving in twee jaar nog geen cent vanuit uitgaande transfer

"Bij de eerste keer dat ik op de club kwam kreeg ik meteen een goede indruk. Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer en hij gaf mij veel vertrouwen”, vertelt ’t Zand bij zijn presentatie bij Heracles. “Vorig seizoen werd ik verkozen tot het Beste Talent van de Keuken Kampioen Divisie en ik weet dat mensen daarom nu veel van mij verwachten, maar ik ben er klaar voor. Ik kijk ernaar uit om hier de wedstrijden te spelen en hopelijk te schitteren in de Eredivisie.”

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is blij met de nieuwste aanwinst: “Vorig seizoen heeft hij zichzelf bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie op een goede manier laten zien. Met zijn technisch vermogen kan hij extra creativiteit toevoegen aan ons spel. Daarnaast beschikt hij over scorend vermogen en we zijn blij dat hij hier is. ”

LEES OOK: Arteta: 'Ik heb hem gezien bij Feyenoord en ben onder de indruk'

Shiloh ’t Zand is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De geboren Rotterdammer maakte vorig seizoen zijn profdebuut bij FC Dordrecht. Als huurspeler speelde hij 35 wedstrijden voor De Schapenkoppen in het Keuken Kampioen Divisie-seizoen 2023/24. Hierin scoorde ’t Zand elf doelpunten en gaf hij vier assists.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wat gebeurt er als PSV – Feyenoord in een gelijkspel eindigt?

Mocht er geen winnaar komen na negentig minuten in de Johan Cruijff Schaal, wat gebeurt er dan?