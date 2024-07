Feyenoord wil Ajax niet onnodig tegen de schenen schoppen

Dennis te Kloese wil niet uitspreken dat Feyenoord verder is dan Ajax. Vorig seizoen pakte Feyenoord liefst 28 punten meer dan de aartsrivaal, die ook voor komend seizoen voorzichtig inzet met de derde plaats als doelstelling. Toch spreekt Te Kloese met respect over Ajax en wil hij zich vooral richten op Feyenoord.

“We hebben hele grote stappen gemaakt”, erkent de algemeen en technisch directeur. “Ik vind het moeilijk om ons met PSV en Ajax te vergelijken. Met alle respect, maar het zijn andere clubs.” Te Kloese zegt vooral blij te zijn met wat Feyenoord heeft bereikt. “We moeten niet denken dat we er al zijn, verre van. Er liggen nog dossiers waar we met zijn allen hard aan moeten trekken. Buiten het feit dat we heel blij zijn hoe het gaat, moeten we wel met onze voeten op de grond blijven staan.”

Te Kloese krijgt in het interview met ESPN de vraag of Feyenoord Ajax voorbij is. “Ik vind het ook zo broos, want dan ga ik nu roepen dat wij er ver voorbij zijn. Dat is gewoon niet zo. Ik denk dat Ajax goede mensen heeft die de boot in het juiste vaarwater kunnen krijgen. Laten wij gewoon lekker met onszelf bezig zijn en ons daar druk over maken.”

Te Kloese werkte de afgelopen tijd onder meer aan de contractverlenging van Thomas Beelen, die woensdag bekrachtigd werd. Staan er nog meer contractverlengingen op de planning? “We zijn altijd aan het analyseren welke spelers voor de toekomst een goede basis voor Feyenoord kunnen vormen. Op dit moment zijn we met niemand actief in gesprek, maar we staan wel in contact met alle zaakwaarnemers. We hebben meerdere talenten lopen waar we hopelijk ook in de aankomende jaren van kunnen genieten.”

