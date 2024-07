Johan Inan werpt licht op keeperskwestie Feyenoord: ‘Zelden op een foutje kunnen betrappen’

Johan Inan pleit ervoor om ten koste van eerste doelman te maken bij Feyenoord. Volgens de journalist heeft de Duitser zich keer op keer bewezen wanneer hij de geblesseerde eerste doelman moest vervangen.

Wellenreuther zette begin deze maand zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord. De doelman liet eerder al doorschemeren geen zin te hebben in nog een seizoen als tweede keuze, dus Inan denkt dat hem beloftes zijn gedaan. “Zouden ze dat aan de voorkant al getackeld hebben?”, suggereert hij in de AD Voetbalpodcast. “Het lijkt me niet dat Wellenreuther bijtekent met de wetenschap dat hij op de bank gaat plaatsnemen.”

Volgens de verslaggever zou het voor Feyenoord helemaal geen slechte keuze zijn om de Duitser onder de lat te zetten. “Hoe hij zich gemanifesteerd heeft… Iedere keer als hij Bijlow moest aflossen hebben we hem zelden op een foutje kunnen betrappen. Hij heeft redelijk tot veel punten gepakt voor Feyenoord. Ik denk dat dit het moment is om hem dat vertrouwen te geven.”

“Kies je voor Bijlow, weet je dat er ook een goede keeper staat”, gaat Inan verder. “Maar je weet ook dat er waarschijnlijk weer een moment gaat komen dat je hem kwijtraakt en Wellenreuther weer moet optrommelen.” Presentator Etienne Verhoeff stelt vervolgens dat je dit niet publiek bekend moet maken, want dan is Bijlow minder waard. “Bijlow heeft gezegd dat hij de club niet voor niets verlaat”, reageert Inan. “Dus die neemt dan geen genoegen met onderkant Bundesliga, schat ik zo in. Dan is de kans klein dat hij vertrekt en weten we zeker dat er straks één ontevreden keeper bij Feyenoord zit.”

