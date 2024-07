Mike Verweij wordt keihard aangepakt op spandoek van NAC-supporters

Mike Verweij moet het ontgelden bij de supporters van NAC Breda. De journalist publiceerde op 13 juli een interview van , waarin de voetballer ongenadig hard uithaalde naar alles en iedereen binnen NAC. Het interview van De Telegraaf blijkt één van de eerste hoofdstukken in de transfersoap rondom de 21-jarige Belg.

Verweij plaatste een interview met Omgba waarin de speler iedere voetballer ‘adviseerde om niet naar NAC te gaan’. De middenvelder was woedend omdat de Brabanders niet wilden meewerken met een transfer naar KAA Gent. Na verschillende overleggen binnen het bestuur van NAC leek te recorddeal alsnog van de grond te komen, maar zondag kwam naar buiten dat de overgang geklapt was, wegens complicaties in de medische keuring in België.

Artikel gaat verder onder video

Een dag later meldde Omgba zich ziek voor de training van NAC, waardoor de soap nog maar eens een vervolg kreeg. Ook de fans van de promovendus hebben van zich laten horen. Supporters hingen maandag een spandoek op bij de trainingslocatie van NAC in Zundert. “Door korte lijntjes met Mike Verweij, is Omgba zijn carrière in Breda voorbij”, valt er te lezen op het doek.

