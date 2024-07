Bosz heeft werk te doen: ‘Dan is PSV natuurlijk torenhoog favoriet voor de titel’

PSV is volgens Johan Inan voor komend seizoen de favoriet voor de landstitel. Wel ziet de verslaggever van het Algemeen Dagblad nog enkele voorwaarden waar de ploeg van Peter Bosz aan moeten voldoen voordat het dit stempel echt kan krijgen.

PSV kampt achterin met personele problemen. André Ramalho, Shurandy Sambo, Armel Bella-Kotchap en Patrick van Aanholt vertrokken allemaal, terwijl Armando Obispo en Mauro Junior tijdens de voorbereiding geblesseerd raakte. Ook Olivier Boscagli raakte geblesseerd, maar zijn kwetsuur lijkt mee te vallen. Verder is Sergiño Dest voor lange tijd uitgeschakeld met een knieblessure. “Drie fitte verdedigers, Teze, Flamingo en Oppegard”, somt Inan op in de AD Voetbalpodcast.

Op aanvallend gebied maken de Eindhovenaren een goede indruk op Inan. “Met die Oranje-internationals erbij loopt het meteen als een tierelier. Het enige is, wie gaat Bosz opstellen en hoe gaat hij het met de verdediging oplossen. Als hij dat weet te tackelen, dan zijn ze natuurlijk meteen de torenhoge titelfavoriet.”

Inan en presentator Etienne Verhoeff geven vervolgens een suggestie wat Bosz kan doen om aan beide voorwaarden te voldoen. “Schouten een linie naar achteren zetten zou een uitkomst zijn als je het hebt over het middenveld met Saibari, met Til, met alle jongens die het daar goed doen de laatste weken”, stelt Verhoeff. “Dan hebben we de oplossing gevonden, geloof ik”, reageert Inan. “Schouten naar achteren en op het middenveld, waar de concurrentie moordend is, een andere jongen tevreden houden”, besluit hij.

