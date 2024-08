Priske snapt frustratie bij Feyenoord-supporters: 'We hebben enkele aanpassingen moeten doen'

Brian Priske verraste veel Feyenoord-fans woensdagavond door tijdens het oefenduel met AS Monaco slechts twee echte basiskrachten op te stellen: Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida. Vooral supporters die een duur kaartje hadden gekocht om de wedstrijd in De Kuip te zien, lieten hun frustatie blijken.

Tegenover Feyenoord ONE probeert Priske zijn keuzes aan de fans uit te leggen. ''Ik begrijp dat veel supporters naar ons komen kijken om alle jongens aan het werk te zien. Als ze de opstelling zien, dan zien ze dat we enkele aanpassingen hebben moeten doen. Zondag speelden we tegen Benfica, drie dagen later weer in De Kuip, en een belangrijke wedstrijd tegen PSV staat zondag op het programma.''

Priske denkt dat veel spelers conditioneel nog niet op topniveau zitten. "Je kijkt naar wat het beste is voor de spelers, als het gaat om het fysieke gedeelte. Men moet ook begrijpen dat we pas vier weken onderweg zijn. We hadden tegen Benfica vier basisspelers die slechts een week trainden. We moeten die jongens beschermen. We moesten deze aanpassingen doen om ze zo fit mogelijk te krijgen voor de start van het seizoen. Ik kan best begrijpen dat mensen teleurgesteld zijn.''

Ook stond de trainer nog even stil bij het pijnlijke verlies tegen Benfica (5-0). "Het resultaat van de wedstrijd tegen Benfica was niet goed en niet iets wat we willen zien. We hebben het geanalyseerd en een aantal goede meetings gehad. Of dingen goed of slecht gaan, je moet ze analyseren. De vorige wedstrijden hadden we goede resultaten. Je probeert de emoties weg te halen uit het resultaat. Het is nu mijn taak om het op een constructieve manier te bekijken zodat we kunnen doorgaan met de ontwikkeling."

Feyenoord kende in Lissabon een totale off-day. "Er waren enkele basiselementen die misgingen. Fysiek brachten we niet genoeg. Er was niet genoeg discipline in de ploeg, de formatie was niet het probleem. Van sommige tactische elementen hebben we geleerd. Ik was vrij blij om de jongens aan het werk te zien. Ze voelen zich goed en willen dingen oplossen. Ze weten wat ze moeten verbeteren.''

