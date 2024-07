Ronald Koeman komt met bericht op X na pijnlijke uitschakeling van Nederland

Ronald Koeman heeft daags na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK een bericht op X geplaatst. De bondscoach spreekt daarin van een 'pijnlijke' uitschakeling, maar spreekt ook zijn trots uit over de inzet van zijn spelers. Bovendien bedankt hij het Oranje-legioen voor de massale steun tijdens het toernooi in Duitsland.

"Ons avontuur is gisteravond in de halve finale pijnlijk tot een einde gekomen, in een wedstrijd waarin door ons team alles is gegeven", schrijft Koeman over de eliminatie tegen Engeland in de halve finale. "Ik ben trots op deze geweldige groep spelers en staf, die met enorme toewijding met elkaar aan de slag zijn gegaan."

Artikel gaat verder onder video

"Ook de support van alle Oranje-fans was ongeëvenaard en overweldigend: waar we ook kwamen, zij kleurden de speelsteden oranje. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie reis, we hebben laten zien wie we zijn en Nederland weer op de kaart gezet", concludeert Koeman, die zijn bericht afsluit met een oranje hart en een Nederlandse vlag.

Aankomst op Schiphol

De selectie van het Nederlands elftal landde rond 14.00 uur op Schiphol-Oost. Vanaf daar vertrokken twee bussen richting een plek waar iedereen z'n eigen weg gaat. Op Schiphol-Oost landen veel privévliegtuigen, waardoor de spelers niet door een drukke aankomsthal naar de bagageband. Enkele tientallen supporters keken toe hoe Oranje arriveerde. Overigens waren niet alle spelers meegevlogen naar Nederland: een deel is volgens de KNVB vanuit Duitsland naar andere bestemmingen gereisd.

Ons avontuur is gisteravond in de halve finale pijnlijk tot een einde gekomen, in een wedstrijd waarin door ons team alles is gegeven. Ik ben trots op deze geweldige groep spelers en staf, die met enorme toewijding met elkaar aan de slag zijn gegaan. Ook de support van alle… pic.twitter.com/uvIrO06gmz — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) July 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.