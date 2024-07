Soap rondom Omgba krijgt wéér een hoofdstuk: nieuwe club heeft NAC-speler op de korrel

De transfersoap rondom NAC-speler blijft de gemoederen bezighouden. Na de afgeketste transfer naar KAA Gent is een overgang naar België nog niet helemaal van de baan, want Het Nieuwsblad weet dat RSC Anderlecht de 21-jarige middenvelder op de korrel heeft.

Omgba was afgelopen week in België om zijn transfer naar Gent af te ronden. De medische keuring gooide echter roet in het eten, waardoor Gent met een verlaagd bod kwam bij NAC. De Brabanders besloten op hun beurt om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Het gevolg was dat Omgba maandag niet aanwezig was bij de training; de middenvelder had zich ziekgemeld.

Artikel gaat verder onder video

Een transfer is echter nog niet volledig uitgesloten, blijkt uit berichtgeving van Het Nieuwsblad. Anderlecht zou Omgba op de korrel hebben en was afgelopen winter al geïnteresseerd in de talentvolle speler van NAC. Het dagblad weet dat de 21-jarige aanvallend ingestelde middenvelder nog altijd op het lijstje staat van de paars-witten.

Fans van NAC hoeven Omgba in ieder geval niet meer te zien in de clubkleuren. Maandag werd er een spandoek opgehangen bij de trainingslocatie van de promovendus in Zundert. Mike Verweij, degene die de soap in leven leek te blazen met een interview in De Telegraaf, krijgt eveneens de wind van voren. “Door lijntjes met Mike Verweij is Omgba zijn carrière in Breda voorbij”, viel er te lezen.

