Wat weten we over een eventuele huldiging van het Nederlands elftal?

Het Nederlands elftal bevindt zich met nog slechts drie andere teams (Engeland, Frankrijk en Spanje) in de eindfase van het EK, waardoor er ook serieuzer rekening moet worden gehouden met een eventuele huldiging van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Valentijn Driessen, die KNVB-directeur Marianne van Leeuwen heeft gesproken, is de kans groot dat er een huldiging aankomt. In dit artikel vind je alles wat er momenteel bekend is over een eventuele huldiging.

Volgens De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen, die heeft gesproken met KNVB-directeur Van Leeuwen, zal er een huldiging plaatsvinden voor het Nederlands elftal op het moment dat de EK-finale wordt bereikt. Ook al gaat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman onderuit in een mogelijke finale, zal Oranje bij terugkomst in Nederland worden gehuldigd. Er wordt dan een rondvaart door de Amsterdamse grachten gepland.

Driessen vindt het onzin dat het Nederlands elftal ook in het zonnetje wordt gezet als het de finale van het EK in Duitsland zou verliezen. Opmerkelijk genoeg zou Van Leeuwen zelf hier ook niet direct een voorstander van zijn. De gemeente Amsterdam stelt 'alles in het werk' om het voor elkaar te krijgen, zou de bestuurder van de Nederlandse voetbalbond hebben gezegd tegen de verslaggever van De Telegraaf.

Wat ook duidelijk is over de mogelijke huldiging van het Nederlands elftal, is dat Extinction Rebellion van plan is om de A10 te blokkeren op het moment dat de huldiging plaatsvindt. De actiegroep laat weten dat het hiermee niet protesteert tegen Oranje, maar tegen de hoofdsponsor van het Nederlands elftal: ING. De actie kan echter wel gevolgen hebben voor supporters.

