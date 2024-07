Xavi Simons meldt zich opnieuw op social media met cryptische boodschap over toekomst

heeft opnieuw voor speculatie rondom zijn toekomst gezorgd met een post op Instagram. In de laatste afbeelding in een post met vakantiefoto’s hint de spelmaker naar zijn volgende club, zo concludeert het Duitse Sky Sport.

Dit is niet de eerste keer in korte tijd dat Simons op een cryptische wijze naar zijn toekomst lijkt te hinten op social media. Vorige week reageerde de Oranje-international verbaasd op een TikTok waarin de suggestie werd gewekt dat hij Paris Saint-Germain zou verraden, waarna hij ook een Uno-reverse-kaart op in Instagram Story plaatste.

Ook op vrijdag lijkt de aanvaller annex middenvelder weer te hinten naar zijn toekomst. In een post met verschillende vakantiefoto’s sluit hij af met een zwarte afbeelding met daarop een blok tekst. “Niet elke dichte deur zit op slot. Duw”, schrijft hij in een cryptische boodschap.

Volgens het Duitse Sky zou Simons met deze post hinten op een langer verblijf bij RB Leipzig. De spelmaker werd de afgelopen tijd regelmatig gelinkt aan een vertrek naar Bayern München, terwijl ook clubs als Manchester United en Arsenal worden genoemd. Inmiddels hebben verschillende Duitse media gemeld dat PSG de Nederlander alleen wil verhuren, waardoor RB Leipzig de beste papieren zou hebben.

