Ajacieden reageren op loting Europa League: Ajax Life komt met veelzeggende poll

Ajax weet welke tegenstanders het treft in de Europa League dit seizoen en over de opponenten zijn fans van de club zeer te spreken. Ajax Life kwam met een veelzeggende poll, die het sentiment van de Ajacieden zeer goed weergeeft.

Vrijdag kregen de Amsterdammers te horen tegen wie het team van Francesco Farioli het de komende maanden moet opnemen in Europees verband. Ajax neemt het op tegen Lazio (thuis), Slavia Praag (uit), Maccabi Tel Aviv (thuis), Real Sociedad (uit), Galatasaray (thuis), Qarabag (uit), Besiktas (thuis) en RFS (uit). Op papier een gunstige loting, ook aangezien je ploegen als Galatasaray en Besiktas niet uit in een 'heksenketel', maar thuis in de eigen Johan Cruijff ArenA treft. Dat gevoel leeft ook bij de fans.

Artikel gaat verder onder video

Ajax Life deelde op X een veelzeggende poll, waarin naar de mening van de fans over de loting werd gevraagd. De opties: 'Blij', 'Heel blij', 'Nog blijer dan blij'. Op het moment van schrijven koos bijna 69 procent voor 'Blij', 21 procent voor 'Heel blij' en zo'n 10 procent voor 'Nog blijer dan blij'. Ook elders op X waren de reacties op de loting positief.

Mooie loting, de 4 lastigste krijgen we thuis!! — Frank (@ajaxofiel) August 30, 2024

Sociedad lastigste. Lazio pittig maar thuis en in de andere 6 wedstrijden gewoon de favoriet.



Na de poule van vorig jaar is dit gewoon “gunstig”. — Pepijn (@pepijn7567) August 30, 2024

Heksenketelloze loting! — MC ℕorm ℂore (@Normanito1) August 30, 2024

2 fingers ✌️ in the nose 👃 — Mesbro_One (@MesBro_One) August 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Weghorst onthult bijzondere reden waarom hij met rugnummer 25 gaat spelen

Wout Weghorst gaat bij Ajax spelen met rugnummer 25, zo is na zijn transfer bekend geworden.