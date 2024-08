Ajax kan mogelijk snel geld bijschrijven: 'Het is de bedoeling om deze uren gas te geven'

AC Milan lijkt eindelijk te kunnen doorpakken voor . De middenvelder is bij Ajax op een zijspoor beland en staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Italiaanse topclub. De partijen zouden al een persoonlijk akkoord hebben bereikt, maar van overeenstemming tussen de clubs is volgens de laatste berichten vooralsnog geen sprake. Daar zou de komende uren verandering in kunnen komen.

Het aanstaande vertrek van Yacine Adli naar Fiorentina biedt AC Milan de kans een paar tempo’s hoger te schakelen in de onderhandelingen over een transfer van Vos. Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio dinsdagavond althans. Vorige week kwam naar buiten dat AC Milan de ‘topfavoriet’ is om Vos deze transferwindow binnen te halen en de club en speler zouden er naar verluidt al uit zijn over de contractuele voorwaarden. Alleen een akkoord tussen AC Milan en Ajax ligt er nog niet.

De Milanezen zetten in eerste instantie in op een huurtransfer, maar Ajax wil Vos het liefst definitief van de hand doen. De Amsterdammers hebben dringend behoefte aan inkomsten om de eigen selectie in de laatste dagen van de transferwindow nog te kunnen versterken. Ze hopen een bedrag van naar verluidt negen miljoen euro over te houden aan de verkoop van Vos, die vorig jaar nog zijn handtekening zette onder een nieuw contract. Of AC Milan dat bedrag wil betalen, zal moeten blijken. Volgens Di Marzio geeft het vertrek van Adli, die op huurbasis naar Fiorentina gaat, de club in elk geval een ‘impuls’ om de ‘Vos-deal’ af te ronden.

“De Rossoneri moeten nog wat details regelen voor de jonge Ajax-middenvelder, maar het is de bedoeling om deze uren gas te geven en de aankoop van de speler af te ronden”, zo klinkt het. Vos belandde in de voorbereiding op dit seizoen op een zijspoor bij Ajax. De nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli zag voor de jonge middenvelder geen plek in zijn selectie. Vos werd teruggezet naar Jong Ajax en maakte vorige week nog minuten in de competitiewedstrijd tegen MVV. Volgens Di Marzio zou de Nederlander in Milan aanvankelijk aansluiten bij Milan Futuro, dat uitkomt in de Serie C.

