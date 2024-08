'Transfer Vos blijft complex: AC Milan wil akkoord op eigen voorwaarden'

De onderhandelingen over de transfer van Silvano Vos naar AC Milan verlopen op dit moment vrij moeizaam. De Italiaanse club heeft al een persoonlijk akkoord met de Nederlander, maar komt er nog niet uit met Ajax.

Vos bereikte al eerder een akkoord met AC Milan en zou graag de overstap willen maken naar Italië. Ajax wil niet per se van het talent af, maar heeft wel twijfels bij de mentaliteit van Vos. Bovendien zorgt de financiële situatie van de Amsterdammers ervoor dat elke transfersom op dit moment gewenst is.

Volgens Italiaans journalist Matteo Moretto doet Milan er alles aan om Vos over te nemen, maar wil alleen op basis van de eigen voorwaarden een akkoord sluiten met Ajax. Het is onduidelijk wat hierbij de eisen zijn die de Italiaanse club stelt. Er zullen spoedig nieuwe gesprekken plaatsvinden, waarna er op zijn vroegst morgen (zondag, red.) een beslissing over de toekomst van Vos wordt genomen.