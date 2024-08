Farioli verklaart waarom dissonant tegen Panathinaikos niet speelt tegen NAC

neemt zondagmiddag voor het eerst in dit seizoen plaats op de reservebank. De verdediger van Ajax miste voorafgaand aan het duel tegen NAC Breda nog geen minuut, maar fungeert vandaag als wisselspeler. Dat heeft volgens Francesco Farioli niks te maken met zijn ongelukkige optreden tegen Panathinaikos.

Baas was afgelopen donderdag, toen Ajax zich op knotsgekke wijze wist te plaatsen voor de play-offs voor de Europa League, ongelukkig in zijn spel. Ook in de strafschoppenserie vertolkte de 21-jarige verdediger een negatieve hoofdrol door zijn penalty te missen. Zijn plek op de reservebank heeft echter niks te maken met zijn zwakke wedstrijd, zo vertelt Farioli in de voorbeschouwing bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cristian Willaert spot iets opvallends aan Farioli in interview met Hans Kraay junior

“Nee, nee. Het heeft te maken met rotatie. Ik wilde vandaag beginnen met Kaplan, maar na de training van vrijdag had hij een klein probleem. Voor Youri is het normale rotatie. Afgelopen donderdag speelde hij de eerste vijftien à twintig minuten niet goed. De rest van de wedstrijd was positief”, is de oefenmeester duidelijk.

LEES OOK: Ajax heeft beet: akkoord bereikt, grote transfer wordt morgen bezegeld

De plek van Baas wordt zondagmiddag overgenomen door Dies Janse. De achttienjarige vormt het centrale duo samen met Josip Sutalo. Farioli koos daarnaast voor nog zeven (!) wijzigingen ten opzichte van donderdag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN geniet van gedrag Robin van Persie, vlak voor Ajax - sc Heerenveen

Robin van Persie voelde zich op zijn gemak in de Johan Cruijff ArenA, voorafgaand aan Ajax - sc Heerenveen.