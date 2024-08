Ajax-verdediger schuldbewust na zwak optreden: ‘Ik wil het veld daar niet de schuld van geven, maar…’

Jorrel Hato kijkt met een dubbel gevoel terug op de return tegen FK Vojvodina. Mede dankzij het doelpunt van de achttienjarige verdediger won Ajax met 1-3 van de Serviërs, maar Hato ging zelf niet helemaal vrijuit bij de gelijkmaker van FK Vojvodina.

“Dit was niet mijn beste wedstrijd voor Ajax”, wordt de centrale verdediger, die onder Francesco Farioli als linksback speelt geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik was voor mijn doen slordig. Ik wil daar het droge veld niet de schuld van geven, maar dat had er wel mee te maken. Ik raak er ook niet van in de war.”

Dat bleek wel toen Hato in de slotfase zijn ploeg verloste en de bevrijdende 1-2 tegen de touwen. Vanaf de rand van de zestien krulde de jongeling de bal in de bovenhoek. “Het was mijn tweede goal voor Ajax”, beseft hij. “Vorig seizoen scoorde ik mijn eerste tegen Vitesse, maar deze was wel veel mooier.”

Een 𝐡𝐞𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 krul van Hato ☄️

Op het randje van de 16 staat daar Jorrel Hato die rustig blijft en de bal geweldig bovenin de hoek werkt 👀#ZiggoSport #UEL #VOJAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 1, 2024

