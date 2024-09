Arsenal kondigt midden in de nacht nog een zeer opvallende transfer aan

Arsenal heeft zich op de valreep nog versterkt met . De aanvaller komt op huurbasis over van stadsgenoot Chelsea. Sterling maakte in de zomer van 2022 voor bijna zestig miljoen euro de overstap van Manchester City naar Chelsea, maar kwam voor het nieuwe seizoen niet in de plannen voor. Tegenover het vertrek van de 82-voudig international staat de komst van , die wordt gehuurd van Manchester United.

Voor Sterling is Arsenal de vierde Engelse topclub waar hij zijn handtekening zet. De aanvaller maakte op jonge leeftijd de overstap van Queens Park Rangers naar Liverpool. Na 129 wedstrijden, 23 goals en 18 assists in de hoofdmacht van Liverpool verkaste hij voor veel geld naar Manchester City, dat ruim zestig miljoen euro neertelde voor zijn komst. Het huwelijk tussen Manchester City en Sterling werd een groot succes. Hij was in 339 wedstrijden in alle competities goed voor 131 doelpunten en 73 assists. Bovendien won Sterling in Manchester viermaal de landstitel en liefst vijfmaal de League Cup.

Geen succes bij Chelsea

Artikel gaat verder onder video

Sterling vertrok in de zomer van 2022 naar Chelsea. The Blues betaalden bijna zestig miljoen euro voor zijn komst, maar hij slaagde er niet in de hoge verwachtingen waar te maken. Na 81 wedstrijden staat de teller op negentien doelpunten en 12 assists. Vorig seizoen kwam hij in 43 wedstrijden nog tot 10 doelpunten en 8 assists. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd al snel duidelijk dat Sterling, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2027, niet op speeltijd hoefde te rekenen. Enzo Maresca, de nieuwe hoofdtrainer van Chelsea, vertelde de aanvaller dat hij niet in diens plannen voor kwam.

LEES OOK: 'Chelsea verrast opnieuw en geeft lang vastliggende sterspeler nog langer contract'

Sterling werd eerder deze week nog in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, maar het is dus Arsenal geworden. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Premier League neemt hem op huurbasis over van Chelsea en lijkt geen optie tot koop te hebben bedongen. In Noord-Londen zal Sterling de concurrentie aan moeten gaan met onder meer Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Leandro Trossard.

Sterling gaat, Sancho komt

Hoewel de selectie van Chelsea uitpuilt en dat ook een van de redenen was waarom Sterling mocht vertrekken, heeft de club besloten tóch nog een vervanger aan te trekken. Volgens Fabrizio Romano maakt Sancho op huurbasis de overstap naar Zuid-Londen. Sancho, die momenteel nog onder contract staat bij Manchester United, leek van Erik ten Hag een nieuwe kans te krijgen op Old Trafford. Daar bleek in de eerste officiële wedstrijden van dit seizoen echter niets van waar. Chelsea heeft de komst van Sancho nog niet aangekondigd, maar volgens Romano is de deal een feit. The Blues bedingen een verplichte optie tot koop.

It’s official ✍️ pic.twitter.com/7xEghq08zh — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024 🚨🔵 Jadon Sancho, Chelsea and Man Utd signed all docs in time as deal is 100% done.



Loan with obligation to buy guaranteed, formally if #CFC will finish among first 14 position in PL table.



Fee starts from £20m guaranteed up to £25m in add-ons based on performances. pic.twitter.com/hlV4lhRKKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Liverpool-trainer Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland.