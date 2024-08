'Chelsea denkt aan pikante ruildeal: Manchester United moet besluit nemen'

vertrekt mogelijk nog voor het einde van deze transferwindow bij Manchester United. De werkgever van Erik ten Hag is in gesprek met Juventus over een overgang van de aanvaller, terwijl ook Chelsea wel oren heeft naar zijn komst. The Blues zouden Sancho eventueel willen ruilen voor . Laatstgenoemde is, evenals Sancho bij Manchester United, in Londen op een zijspoor beland.

Het huwelijk tussen Manchester United en Sancho is een grote teleurstelling geworden. De gevallen Engelse grootmacht betaalde drie jaar geleden nog 85 miljoen euro voor de komst van de aanvaller, maar hij heeft de hoge verwachtingen geen moment waar kunnen maken. Sancho kreeg het vorig jaar aan de stok met Ten Hag. De Nederlander had zich na een uitwedstrijd tegen Arsenal negatief uitgelaten over de fitheid van Sancho en daar was de voetballer niet van gediend. Tussen Ten Hag en Sancho kwam het niet goed: de vleugelspeler vertrok in januari op huurbasis naar Borussia Dortmund.

Sancho heeft succes bij Borussia Dortmund

Met zijn oude werkgever bereikte Sancho de finale van de Champions League (2-0 nederlaag tegen Real Madrid). Een langer verblijf bij Borussia Dortmund zat er niet in, waardoor Sancho terugkeerde naar Manchester. Van Ten Hag kreeg hij in de voorbereiding speeltijd en in de Community Shield tegen Manchester City kwam hij zelfs even als invaller in actie, maar in de eerste twee competitieduels zat hij niet bij de selectie. Manchester United staat open voor een vertrek van Sancho en de aanvaller heeft over interesse niets te klagen.

Manchester United en Juventus onderhandelen

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano onderhandelen Manchester United en Juventus over een huurovereenkomst mét optie tot koop. Manchester United eist dat er aan ‘specifieke voorwaarden’ wordt voldaan, waaronder een overname van het salaris. Het valt dus nog te bezien of Manchester United en Juventus eruit gaan komen. Naast Juventus ziet ook Chelsea in Sancho een interessante speler om de selectie te versterken. The Blues zien hun kans schoon op een ruildeal: Sancho naar Londen en Sterling die de omgekeerde weg bewandelt.

Gevoelige overstap voor Sterling

Voor Sterling zou het een pikante overstap zijn. Hij heeft immers een verleden bij Manchester City. Chelsea wil graag af van Sterling. De selectie puilt inmiddels uit en de aanvaller heeft van zijn trainer te horen gekregen dat hij niet in diens plannen voorkomt. Chelsea betaalde in 2022 nog bijna zestig miljoen euro voor de Engels international, die nog een contract heeft tot medio 2027.

