Atlético Madrid nadert akkoord en wil voor minstens tachtig miljoen euro shoppen bij Manchester City

is dicht bij een overstap naar Atlético Madrid, zo weet The Athletic. De Madrilenen zouden een bedrag van minstens zeventig miljoen pond (81,6 miljoen euro) overmaken aan Manchester City voor de Argentijn.

Manchester City en Atlético Madrid zijn volgens het bovengenoemde medium nog niet tot een totaalakkoord gekomen over de transfer, maar dit is niet ver weg meer. Op dit moment wordt er onderhandeld over de uiteindelijke transfersom en de manier van betalen.

Wat wel duidelijk is, is dat Man City een flinke som geld zal ontvangen als de wereldkampioen vertrekt naar Spanje. Waar Álvarez in januari 2022 voor een bedrag van 14 miljoen pond (16,3 miljoen euro) werd overgenomen van River Plate, zal hij bij een transfer minstens vijf keer dat bedrag opleveren. De Argentijn zou de overstap naar Madrid zelf wel zien zitten, waardoor de verwachting is dat een persoonlijke overeenkomst geen probleem gaat vormen.

Na zijn overstap werd Álvarez eerst nog een half jaar verhuurd aan River Plate, waarna hij voor Manchester City in alle competities 103 keer in actie kwam. Daarin was hij 36 keer trefzeker en leverde hij achttien keer een assist af. In dienst van de Engelsen werd hij onder meer twee keer landskampioen en wist hij beslag te leggen op de Champions League.

