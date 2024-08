Eredivisieflop tekent als nieuwe spits bij Atlético en vervangt Memphis

Volgens het Spaanse Relovo staat op het punt om een contract te tekenen bij Atlético Madrid. De Noorse spits speelde in 2016 en 2017 voor FC Groningen, wat zachtst gezegd niet uitdraaide op een succes. Via een aantal tussenstappen lijkt Sørloth nu toch bij de Europese top te komen.

In totaal speelde Sørloth 45 duels voor de Nederlandse club, waarin hij vaak als invaller fungeerde. Hij scoorde in totaal zes keer voor FC Groningen en gaf vier assists. De clubhopper heeft na zijn vertrek uit Nederland voor veel clubs gespeeld. Na Midtjylland, Crystal Palace, en KAA Gent kwam hij bij Trabzonspor terecht. In Turkije kende hij een seizoen waarin hij 29 keer scoorde en acht assists gaf in 34 wedstrijden. Zijn volgende advontuur bij RB Leipzig werd een teleurstelling, maar via Real Sociedad en vooral Villarreal speelde de Noor zich weer in de kijker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Atlético Madrid is harde opstelling van Feyenoord zat en kijkt naar alternatief voor Hancko’

Afgelopen seizoen scoorde hij bij de laatstgenoemde club 23 keer in 34 LaLiga-wedstrijden, waarin hij ook zes assists gaf. Daardoor heeft Atlético Madrid bij zijn entourage aangeklopt. Volgens Relovo ondergaat Sørloth een dezer dagen zijn medische keuring en tekent hij daarna zijn contract. De transfer zou Atlético dertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan mogelijke bonussen gaan kosten.

De ploeg van Diego Simeone kan een spits goed gebruiken, nu Memphis Depay en Alvaro Morata beiden de club hebben verlaten. De Nederlander is nog clubloos, terwijl de Spaanse EK-winnaar komend seizoen bij AC Milan te zien zal zijn. Een belangrijk transferdoelwit van Atlético, Artem Dovbyk, verkiest AS Roma hoogstwaarschijnlijk boven Los Colchoneros.

Update 17:50

Atlético heeft om 17:45 bevestigd dat Sørloth bij de club getekend heeft. Op het X-account van de Madrileense club is te lezen: "Alexander Sørloth is nu een rojiblanco (rood-witte)."

🇳🇴 ¡Alexander Sørloth ya es rojiblanco! ❤️🤍 pic.twitter.com/AoohkcWV7J — Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Grueter maakt pijnlijke fout als 17-jarige dochter van Spaanse koning in beeld komt

Een opmerkelijk moment als de dochter van de Spaanse koning in beeld komt tijdens de EK-finale.