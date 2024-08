'Belangrijke Ajax-speler keert tegen Panathinaikos weer terug in wedstrijdselectie'

De kans is heel groot dat in de wedstrijdselectie van Ajax tegen Panathinaikos terugkeert. De linksbuiten is hersteld van zijn blessure en kan wat minuten gaan maken, zo weet Christian Willaert. De interesse van Premier League-club Leicester City houdt aan, dus wie weet wordt dit zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers.

Willaert vertelt bij Voetbalpraat dat Bergwijn weer langzaam wedstrijdfit aan het worden is. "Ik hoorde over hem, dat is zo goed als zeker, een kleine slag om de arm, dat hij bij de selectie zit voor de wedstrijd tegen Panathinaikos. Farioli kennende geeft hij hem acht of negen minuten, niet meer dan dat. Heel verantwoord." Ajax moet in Amsterdam een 1-0 voorsprong verdedigen.

Bergwijn liep tijdens het EK in de wedstrijd tegen Roemenië (3-0) een blessure op. Daar kampte hij een tijd mee, maar nu lijken die klachten te zijn verminderd. En aangezien de keuzes van Farioli tot dusver veelal gebaseerd zijn op fitheid, is de kans niet groot dat de aanvaller gelijk voor de leeuwen wordt gegooid. Ajax speelt donderdagavond om 20:15 tegen de Grieken, hier lees je hoe je die wedstrijd kunt bekijken.

Een week geleden werd duidelijk dat er twee buitenlandse clubs geïnteresseerd zijn in Bergwijn: het Engelse Leicester City en het Amerikaanse Atlanta United. Een bod van laatstgenoemde club werd al afgewezen, terwijl de kans dat Bergwijn naar Engeland vertrekt een stuk groter wordt geacht. Ajax zou zo'n 25 miljoen euro willen ontvangen voor de 26-jarige aanvaller. De verwachting is dat de Amsterdammers ook voor een bedrag van rond de twintig miljoen zaken wil doen.

