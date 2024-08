Calvin Stengs opnieuw gelinkt aan vertrek bij Feyenoord

wordt opnieuw gelinkt aan een zomers vertrek bij Feyenoord. Dit keer weet The Yorkshire Evening Post te melden dat Leeds United contact heeft gezocht met de Rotterdammers. De reactie van Feyenoord en Stengs spreekt echter boekdelen.

De aanvaller zou geen interesse meer hebben in een vertrek bij de club. Stengs is niet beschikbaar voor The Whites, die dringend op zoek moeten naar nieuwe aanvallers. Onder meer Crysencio Summerville vertrok deze zomer naar West Ham United.

Stengs leek vorige week nog hard op weg naar de Verenigde Staten, waar hij zijn carrière kon voortzetten bij Charlotte FC. De medische keuring zorgde voor twijfels bij de Amerikanen, waarna Stengs zelf de stekker uit de transfer trok. De vleugelspeler had overigens zelf ook twijfels over een vertrek naar de MLS.

Als beweeglijke rechtsbuiten was Stengs afgelopen zondag tegen PEC Zwolle goed voor een doelpunt en twee assists. Dat hij nu nog voor Feyenoord zou spelen, had hij een week geleden niet gedacht. “Uiteindelijk had ik de stap genomen om misschien een transfer te maken. Dat is niet doorgegaan en nu ben ik hier. Ik heb er lang over na moeten denken en veel informatie moeten verkrijgen. Toen ging ik naar Londen om een keuring te doen en toen kwamen er te veel twijfels bij alle partijen”, legt hij uit bij ESPN.

