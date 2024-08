De Jong kritisch op Teze: ‘Dat heeft hij misschien wel verdiend’

is van mening dat het fluitconcert dat hij kreeg bij zijn invalbeurt tegen RKC Waalwijk (5-1) heeft verdiend. De rechtsback van PSV had aan Peter Bosz laten weten dat hij niet mee wilde spelen in de eerste wedstrijd van het seizoen, waar hij later op terugkwam.

Bosz liet vrijdag op de persconferentie weten dat Teze had aangegeven niet te willen spelen tegen RKC, omdat de verdediger een transfer naar AS Monaco wil maken. Dat kwam hem op social media op felle reacties van de fans van de Eindhovenaren te staan. Vrijdagavond kwam de rechtsback terug op zijn besluit, waardoor hij toch deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Toen hij twintig minuten voor tijd in mocht vallen, liet een deel van het publiek zijn onvrede kennen door middel van een fluitconcert. Een ander deel schaarde zich juist achter Teze.

Volgens aanvoerder De Jong heeft de rechtsback de kritiek van de fans wel een beetje verdiend. “De selectie heeft hem vergeven”, begint de spits voor de camera’s van ESPN. “Het is mooi dat het publiek hem ook heeft vergeven.” Na afloop van het duel werd de verdediger toegezongen door de fans van PSV. Wanneer De Jong wordt gevraagd naar het gefluit tijdens de wedstrijd, begint hij te lachen. “Dat heb je altijd en dat heeft hij misschien wel een beetje verdiend. Maar gelukkig is dat allemaal weer goed gekomen.”

“Hij heeft zelf zijn excuses aangeboden en dat heeft hij heel netjes gedaan”, neemt De Jong het op voor Teze. “Hij kwam gewoon tot inzien dat het niet helemaal slim was van hem. We hebben hem vergeven. Hij is een jongen van de club, hij geeft alles voor de club. Vandaag heeft hij gezegd dat hij alles voor het team zou geven, dat zie je ook”, besluit hij.

