De Mos vindt PSV-target voor linksbackpositie 'ongeschikt': 'Hij kan niet verdedigen’

Aad de Mos vindt niet dat PSV naar Eindhoven moet halen. De analist spreekt zich uit over de targets van de Eindhovenaren voor de linksbackpositie, maar is daarbij allerminst te spreken over de Ajax-verdediger. Hij zet dan ook een streep door de naam van Wijndal.

“Ongeschikt”, is De Mos stellig in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Hij kan niet verdedigen, is altijd geblesseerd, was bij Ajax niks en bij Antwerp minimaal, niks. Dus wat moet je ermee bij PSV?”, vraagt hij zich af. Ook Patrick van Aanholt wordt door de analist afgeschoten. “Nee, dat kun je niet maken ten opzichte van de fans en de groep. Je hebt afscheid genomen en een afscheid moet definitief zijn. Je moet vooruit."

Als het aan De Mos ligt dan gaat PSV in zee met Robin Gosens. “Hij is een goede speler", begint hij zijn relaas positief. "Kon mij altijd wel bekoren bij Atalanta. Daar zit een goede kop op, en hij kent de Nederlandse competitie. Hij komt van Heracles dacht ik. Goed linkerbeen, goede indraaiende voorzet. Van mij mag hij komen."

Dat er bij PSV snel wat moet gebeuren in de verdediging maakte het duel met RKC wel duidelijk volgens De Mos. “Wat me opviel in het begin was weer de verdediging. RKC had twee keer kunnen scoren. Het was weer open huis. Het ei moet nu snel gelegd worden omdat je verdediging enorm kwetsbaar is”, beseft hij.

