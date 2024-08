Defensieve kopzorgen voor Oosting in aanloop naar Champions League-duel: ‘Kans is groot dat hij er niet bij is’

FC Twente-trainer Joseph Oosting kent de nodige defensieve problemen voor de return tegen Red Bull Salzburg. De oefenmeester zag in het duel met NEC uitvallen met een blessure na een klap in zijn nek, terwijl Alfons Sampsted, de enige andere rechtsback ontbreekt vanwege het afronden van zijn transfer naar Birmingham City.

Regeer trainde daags voor het duel in de derde voorronde van de Champions League niet mee met de selectie. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat de rechtsback annex middenvelder dinsdagavond ontbreekt in De Grolsch Veste. “We moeten dat nog even afwachten, maar de kans is vrij groot, dat hij er niet bij is”, aldus Oosting op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente - Red Bull Salzburg op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

Tegen NEC kwam linksback Anass Salah-Eddine in het veld als vervanger van de geblesseerde Regeer. Volgens Jeroen Kapteijns zal de linksback ook tegen Red Bull Salzburg aan de aftrap verschijnen. Dit zal betekenen dat Bas Kuipers op de linksbackpositie zal gaan spelen. Mees Hilgers, die tegen NEC geschorst was, zal het hart van de defensie vormen samen met Alec van Hoorenbeeck.

LEES OOK: ‘FC Twente dreigt na Pröpper tweede sterkhouder in korte tijd te verliezen’

Door de blessure van Regeer, het vertrek van Robin Pröpper naar Rangers FC en het aanstaande vertrek van Sampsted naar het Engelse Birmingham City is FC Twente wat dun bezaaid in de verdedigers. Wel is technisch directeur Arnold Bruggink druk bezig om de vacatures in de verdediging op te vullen. Naar verluidt moet Bart van Rooij, rechtsback van NEC, de opvolger van Sampsted worden. Ook wordt er nog altijd gezocht naar een centrale verdediger.

Omdat Alfons Sampsted naar Birmingham City verkast en dus Youri Regeer met nekklachten kampt, heeft Oosting voor het duel met Salzburg een probleem op de rechtsbackpositie. Dat zal worden opgelost met Salah-Eddine. #twerbs — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 12, 2024 Regeer niet op t veld - schitterend nieuw veld trouwens - bij afsluitende training in stadion. — Leon ten Voorde (@deBankzitter) August 12, 2024 Omdat Alfons Sampsted naar Birmingham City verkast en dus Youri Regeer met nekklachten kampt, heeft Oosting voor het duel met Salzburg een probleem op de rechtsbackpositie. Dat zal worden opgelost met Salah-Eddine. #twerbs — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 12, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bizar tafereel bij mogelijke Twente-opponent: VAR dronken en steelt verkeersbord

Een zeer opmerkelijk tafereel rondom de wedstrijd tussen Dinamo Kiev en Rangers FC, twee potentiële tegenstanders van FC Twente.