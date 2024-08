Ex-Eredivisionist troeft Nathan Aké af en gaat voor 75 miljoen euro naar Tottenham Hotspur

mag zich speler van Tottenham Hotspur noemen. De aanvaller komt over van Bournemouth, zo maken beide clubs zaterdagmiddag bekend. Solanke tekent een contract tot medio 2030.

Met de overstap is een forse transfersom gemoeid. Eerder meldde de BBC dat Tottenham een vast bedrag betaalt van 55 miljoen pond (64,1 miljoen euro), dat kan oplopen tot 65 miljoen pond (75,8 miljoen euro). Solanke kan dankzij een contractuele afkoopsom de overstap maken naar Londen. Hij volgt Nathan Aké op als duurste speler ooit van Bournemouth: in 2020 vertrok Aké voor zo’n 45 miljoen euro naar Manchester City.

Bournemouth kan niet de hele transfersom bijschrijven, want Liverpool heeft recht op twintig procent van de gemaakte winst op Solanke. De 26-jarige aanvaller kwam in januari 2019 over van Liverpool. Eerder stond hij onder contract bij Chelsea, dat hem in het seizoen 2015/16 nog verhuurde aan Vitesse.

Solanke heeft zijn toptransfer naar Tottenham te danken aan zijn sterke afgelopen seizoen. In 42 officiële wedstrijden scoorde hij 21 keer voor Bournemouth. In totaal speelde hij 216 officiële wedstrijden voor the Cherries, waarin Solanke 77 doelpunten maakte.

