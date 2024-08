Farioli: ‘Ik heb hem ontmoet, aardige man. Wat hij tegen me zei? Dat is geheim’

Francesco Farioli heeft op de persconferentie na de wedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax de tijd genomen om Louis van Gaal te feliciteren met zijn verjaardag. Donderdag werd Van Gaal 73 jaar.

Farioli draagt de 0-1 overwinning van Ajax op aan Van Gaal, die dient als adviseur van de Raad van Commissarissen en in het verleden werkte als trainer en technisch directeur in Amsterdam.

“Voordat ik begin, wil ik graag meneer Van Gaal feliciteren. Hij heeft bij deze club geweldige avonden in Europa meegemaakt”, weet Farioli. “Ik heb hem een aantal keer mogen ontmoeten en deze zege is een klein cadeau voor hem. Ik denk dat het team er alles aan heeft gedaan om hem iets te vieren te geven.”

De nieuwe trainer van Ajax heeft Van Gaal al ontmoet bij Ajax. “Hij heeft een training bekeken en we hebben even gepraat. Daar heb ik veel aan gehad. Ik keek er erg naar uit om het met hem over Ajax en voetbal te hebben. Hij was heel aardig en hij gaf wat advies. Wat dan? Dat is geheim, haha.”

