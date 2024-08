Feyenoord komt in actie: Premier League-aanvaller van 19,5 miljoen euro moet Stengs opvolgen

Ibrahim Osman lijkt de opvolger van Calvin Stengs te moeten worden bij Feyenoord. De aanvaller moet op huurbasis overkomen van Brighton & Hove Albion, zo weet 1908.nl.

De naam van Osman viel een week geleden al bij Feyenoord, maar zijn komst lijkt in een stroomversnelling gekomen nu Stengs op weg is naar Charlotte FC. Brighton is bereid om Osman te verhuren, omdat hij weinig uitzicht heeft op speeltijd in de Premier League.

Osman maakte eerder deze transferperiode voor 19,5 miljoen euro de overstap van FC Nordsjaelland naar Brighton. De aanvaller uit Ghana speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in slechts twee oefenwedstrijden mee.

Feyenoord heeft een voorstel gedaan om Osman voor een seizoen te huren, maar heeft concurrentie van andere clubs. Volgens 1908.nl is het onwaarschijnlijk dat er een optie tot koop bedongen wordt in een eventuele huurdeal met Brighton.

