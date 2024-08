Flashscore Team van de Week: PSV hofleverancier na zevenklapper, maar levert niet de Speler van de Week

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week van de Eredivisie. PSV rekende afgelopen weekend met ruime cijfers af met Almere City en is met liefst vijf spelers dan ook hofleverancier. Het hoogste cijfer ging echter niet naar een speler van de landskampioen, maar naar , die FC Utrecht in een bizarre slotfase in Breda drie punten bezorgde.

Robin Roefs (NEC) 7,5

NEC pakte dit weekend zijn eerste overwinning middels een moeizame 1-0 zege op het bezoekende PEC Zwolle. Doelman Robin Roefs heeft eindelijk de basisplek te pakken die hij misschien al eerder verdiende, maar door de aanwezigheid van Jasper Cillessen geen aanspraak op kon maken. In de verloren wedstrijden tegen FC Twente en AZ verrichtte hij al acht reddingen, maar dit weekend hield hij voor het eerst dit seizoen de nul en kon hij met weer vier reddingen echt belangrijk zijn voor zijn ploeg.

Richard Ledezma (PSV) 7,9

De eerste van een enorme reeks PSV'ers is Richard Ledezma. Hij leverde een uitstekende verdedigende bijdrage aan de 1-7 overwinning bij Almere City met vier onderscheppingen, twee tackles en negen van de 13 duels gewonnen als rechtsback, maar vooral in balbezit was hij sterk, met een passingnauwkeurigheid van 95% over 97 passes. Vijf van zijn zeven lange ballen kwamen ook aan.

Ryan Flamingo (PSV) 7,8

Ryan Flamingo is de tweede Eindhovenaar in het team van de week. De 21-jarige centrale verdediger is deze zomer overgekomen van FC Utrecht en speelde in alle vier de wedstrijden van PSV de volle 90 minuten, hoewel dat ook te maken heeft met het ontbrekende personeel van kampioen in de achterlinie. Desalniettemin laat hij elke keer uitstekende dingen zien. Ook nu weer stond hij verdedigend zijn mannetje, maar was hij ook in de opbouw sterk. Zijn passnauwkeurigheid was 91% over 127 passes en 12 van zijn 16 lange ballen kwamen aan bij een medespeler. Zijn hoogtepunt wat dat betreft was er in de 83e minuut, toen Hirving Lozano een van zijn lange passes omzette in een prachtige assist.

Mickaël Tirpan (Willem II) 7,9

Willem II is na drie speelronden nog altijd ongeslagen in het nieuwe Eredivisieseizoen nadat op bezoek bij Heracles een 1-1 gelijkspel werd behaald. Wellicht de belangrijkste speler aan Tilburgs zijde in die remise was centrale verdediger Mickaël Tirpan. Met zeven tackles en negen van de 14 duels gewonnen was hij de steunpilaar die de bezoekers op de been hield. Met name in de tweede helft, toen Heracles sterker was, slaagde hij erin de deur op slot te houden.

Juho Talvitie (Heracles Almelo) 8,4

In diezelfde wedstrijd was er ook een uitblinker aan de andere zijde. Juho Talvitie wordt dit seizoen gehuurd van Lommel SK en stond alle drie de wedstrijden in de basis bij Heracles. Tegen Willem II kon de 19-jarige Fin voor het eerst belangrijk zijn voor zijn nieuwe club. Na iets meer dan een half uur spelen ontving hij de bal op de middenstip en zette een enorme rush in. Via Shiloh 't Zand kreeg hij de bal bij Mario Engels, die teruglegde op Talvitie, waarna hij raakschoot. Met zes van de zeven dribbels succesvol was hij in de rest van de wedstrijd ook de gevaarlijkste Tilburger.

Rober González (NEC) 8,3

Tegen PEC liet de winnende treffer lang op zich wachten en uiteindelijk was Rober González degene die NEC in de slotfase naar de overwinning schoot. Hij ontving de doorgeschoten bal in de doelmond en moest nog snel reageren en een pirouette maken om in de juiste houding te komen om de bal van minder dan een halve meter afstand in het doel te schieten. In de blessuretijd leek het er even op dat hij zijn tweede maakte met een goede controle en een hard schot, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Joey Veerman (PSV) 8,3

Joey Veerman uitte na de wedstrijd zijn frustratie over het gebrek aan interesse in hem vanuit grote clubs in het buitenland. Zijn prestatie tijdens de zevenklapper van PSV zal wellicht weer wat ogen zijn kant op hebben getrokken, nadat hij weer twee puike assists leverde. De eerste was een ouderwets goede hoekschop die door Luuk de Jong ouderwets goed werd ingeschoten. De tweede was een heerlijke stift op de doorgelopen Malik Tillman in het zestienmetergebied, die goed controleerde en langs doelman Nordin Bakker kon prikken.

Malik Tillman (PSV) 8,5

En dat levert hem ook gelijk een plekje op in het Team van de Week. Naast zijn knappe goal zorgde de 22-jarige Amerikaan constant voor gevaar vanaf het middenveld met zijn dribbels, maar liet hij ook zien een goede verdedigende bijdrage te kunnen leveren met vijf tackles en 11 van de 15 duels gewonnen.

Hirving Lozano (PSV) 8,3

De vijfde en laatste PSV-speler in het Team van de Week is Hirving Lozano. De Mexicaan stond centraal in de prachtige combinatie van de 1-3 in de 65e minuut, die eindigde met een pass op Couhaib Driouech die goed binnenschoot. Lozano pakte zelf ook zijn doelpuntje mee, na de eerder vermeldde lange bal van Flamingo. Invaller Driouech had naast zijn doelpunt ook een assist en had wellicht een plekje in het Team opgeëist als zijn pass bij de 1-5 door een teamgenoot was binnengeschoten, in plaats van Almere's Theo Barbet.

Noah Ohio (FC Utrecht) 8,9

Ondanks de zevenklapper van PSV is de Speler van de Week geen Eindhovenaar, omdat één man dit weekend van de bank kwam en in de blessuretijd van de wedstrijd een 0-1 achterstand omboog in een 2-1 overwinning voor FC Utrecht. Noah Ohio, overgekomen van Standard Luik, werd in de rust ingebracht tegen NAC Breda en eiste de hoofdrol op door in de eerste van drie extra minuten de bal subtiel onder doelman Daniel Bielica door te prikken en daarna in de absolute slotseconde zichzelf goed te positioneren om de pass van Miguel Rodriguez binnen te schieten.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.