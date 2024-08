Hans Kraay junior kan niet geloven wat Bram van Polen zegt in laatste seconde Goedemorgen Eredivisie

is zondag niet aanwezig bij de competitiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Het clubicoon van PEC wil geen ‘olie op het vuur gooien’, nadat de besprekingen met de club over het aangaan van een traineeship op niets uitliepen.

Van Polen beëindigde een paar maanden geleden, na ruim 500 wedstrijden in de hoofdmacht van PEC Zwolle, zijn spelersloopbaan. Het was toen al duidelijk dat de voormalig verdediger voornemens was in de toekomst een andere functie te gaan bekleden. Van Polen heeft de ambitie om algemeen directeur te worden. Het was in eerste instantie het plan om een traineeship te volgen en op verschillende afdelingen mee te kijken. Maar daar gaat het, in elk geval voorlopig, dus niet van komen.

Wel heeft hij inmiddels een andere baan gevonden, als analist bij ESPN. Vorige week debuteerde hij rondom de wedstrijd tussen Almere City en AZ (0-1) en zondagochtend schoof hij aan bij Goedemorgen Eredivisie. Bij dat programma vertelde hij niet aanwezig te zullen zijn bij PEC – Feyenoord (14.30 uur). “Ik laat het even gaan. Het lijkt me gewoon niet verstandig nu. Dat is een beetje olie op het vuur, dat lijkt me nu niet verstandig.”

Aan het eind van de uitzending, toen de aftiteling liep, bedankte presentator Milan van Dongen alle aanwezigen. Tegen Van Polen zei hij: “Bram, veel plezier deze zondag. Niet naar Zwolle, maar wel andere leuke dingen.” Hans Kraay junior had wellicht niet helemaal meegekregen dat Van Polen eerder in de uitzending had gezegd niet naar de wedstrijd te zullen gaan, want hij zei vol ongeloof: “Ga je níét naar Zwolle?!" Van Polen antwoordde: "Nee, ik kijk thuis op de bank.” Kraay junior kon het nog steeds niet geloven. "Niet naar Zwolle? Bram gaat niet naar Zwolle!", zei hij aan het slot van de uitzending.

