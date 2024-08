Kenneth Perez lacht om Eredivisie-idee: 'Je bent duidelijk op vakantie geweest in Amerika'

zit niet per se te wachten op een ‘grotere’ wedstrijd als opener van het nieuwe competitieseizoen. Doordat het seizoen begon met een duel tussen promovendi FC Groningen en NAC Breda (4-1), laat de discussie weer op over de aantrekkingskracht van de seizoensopener.

Presentator Vincent Schildkamp van Voetbalpraat ziet het wel zitten om met een grotere wedstrijd te openen. “Het is in Duitsland een groots moment: de kampioen tegen een aansprekende tegenstander. Over twee weken is het Borussia Mönchengladbach tegen Bayer Leverkusen. Wij openen op een vrijdagavond, terwijl de Olympische Spelen nog bezig zijn, met FC Groningen tegen NAC Breda.”

“Ik zou het wel leuk vinden als het op een vrijdagavond geopend wordt met veel bravoure, theater eromheen en een artiest erbij, bij wijze van spreken. Echt neerzetten dat de Eredivisie weer gaat beginnen”, adviseert Schildkamp, waarna gelach volgt aan tafel. “Je bent duidelijk op vakantie geweest in Amerika”, grapt journalist Sjoerd Mossou. Kenneth Perez reageert: “Jij gaat nooit meer naar Amerika op vakantie! Cheerleaders, moeten die er ook bij?”

Perez heeft weinig tegen een seizoensopener tussen twee promovendi. “Ik vind het best wel grappig om die twee tegen elkaar te zien op vrijdag. Ik hoef niet per se een grotere wedstrijd op de vrijdag.”

