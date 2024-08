Kraay junior ziet verstandige keuze: ‘Hij was het de laatste maanden he-le-maal kwijt’

Dat niet vertrekt naar Nottingham Forest is volgens Hans Kraay junior een verstandige beslissing. De Engelse club was zeer geïnteresseerd in de Mexicaanse spits, maar hij besloot het aanbod af te wimpelen. Overigens zou Notthingham Forest nog niet van plan zijn op te geven.

De Engelsen waren bereid om 33 miljoen euro en twee miljoen euro aan bonussen te betalen aan Feyenoord. De Rotterdammers gingen er ook mee akkoord, maar Kraay junior betwijfelt of Giménez wel meer dan 25 miljoen euro waard is. “Mensen die ervoor gestudeerd hebben zeggen dat Nottingham Forest misschien wel het niveau is voor Gimenez. Dus dan is 25 genoeg”, aldus de analist in gesprek met Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Dat Giménez er dan ook voor heeft gekozen om vooralsnog niet naar de Premier League te gaan is volgens Kraay junior verstandig. “Ik vind het slim van hem dat-ie het niet doet. Deze jongen heeft er vorig jaar 23 gemaakt in de Eredivisie, maar was het de laatste maanden he-le-maal kwijt”, beseft hij.

Krabbendam stelt vervolgens dat de kans op de Premier League niet iedere transferwindow voorbijkomt. “Ik denk dat Santiago slimmer is dan jij”, reageert Kraay junior. “Die weet: tegen City, United, Arsenal, Liverpool en Spurs krijg ik niet eens anderhalve kans per wedstrijd", beseft de verslaggever van ESPN.

Grote gelijk van Giménez

Kraay junior weet ook dat Giménez bij Nottingham Forest met flink wat concurrentie te maken krijgt. "Ik denk ook dat-ie goed kan rekenen. Nottingham, even tellen, die hebben met Chris Wood, Taiwo Awoniyi en straks Eddie Nketiah (al vertrekt hij hoogstwaarschijnlijk van Arsenal naar Crystal Palace, red.) drie spitsen. Dus blijft Santiago lekker bij Feyenoord, om er meer dan 23 te maken en lekker in de Champions League te spelen. Dit is zijn grote gelijk”, besluit Kraay junior over de beslissing van Giménez.