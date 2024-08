Kranten zien relaxte middag voor Feyenoord: ‘Waande zich zondag in een prettig riekende massagesalon’

Feyenoord kende zondagmiddag een heerlijke middag op bezoek bij PEC Zwolle. In het MAC3PARK stadion werd de gastheer met liefst 1-5 aan de kant geschoven. Het was voor trainer Brian Priske en zijn mannen een welkome opsteker, zo constateren ook de Nederlandse kranten.

“De pech van een paar strenge artsen in de Verenigde Staten werd het geluk van Feyenoord”, kopt De Telegraaf. “Met twee assists en een goal had hij een mega-bijdrage aan de 5-1 zege op PEC Zwolle en dat deed trainer Brian Priske kraaien. Stengs laat zien dat hij dit Feyenoord inderdaad nog heel veel te bieden heeft en dus is het aan de medische staf en Priske om hem dit seizoen op de juiste momenten te gebruiken.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nottingham Forest plaatst openingsbod bij Feyenoord op Giménez: De Telegraaf onthult bedrag

Toch moeten Feyenoord en Priske niet teveel waarde hechten aan de eclatante overwinning op PEC Zwolle. “Voor Feyenoord mag de prestatie tegen de Zwollenaren daarom ook niet als maatstaf voor de komende weken worden genomen. Na rust was het afwerken tegen een degradatiekandidaat.”

LEES OOK: Nico Dijkshoorn hekelt ‘narcistisch kleutergedrag’ van Eredivisie-ster: ‘Zo ongelofelijk weinig klasse’

Marcel van der Kraan is in ieder geval lovend over de negentienjarige Antoni Milambo. “Priske moet ook hebben genoten van Milambo, die bijna niet meer weg te denken is uit het middenrif van Feyenoord. Milambo durft net als aanvoerder Lutsharel Geertruida in elke situatie de bal te krijgen en heeft de lef om bij elke situatie vooruit te handelen”, is hij lyrisch.

Prettig riekende massagesalon

De Volkskrant zag dat Feyenoord zich heerlijk kon uitleven in Zwolle. “Feyenoord combineerde soms hartstikke aardig op het middenveld met Quinten Timber, Stengs, Antoni Milambo en de ingevallen Gjivaj Zechiël, maar kreeg daar ook alle ruimte voor van de gastheer”, aldus de krant.

LEES OOK: Calvin Stengs doet zijn verhaal: 'Die uitspraken zijn niet netjes naar mij toe'

“Feyenoord waande zich zondag in een prettig riekende massagesalon,150 kilometer verderop in Zwolle. Na een week waarin het de competitie matig startte met puntverlies thuis tegen promovendus Willem II, gevolgd door een vreemde transfersoap rond Calvin Stengs, mocht de Rotterdamse Champions League-deelnemer plaatsnemen op het allerzachtste kalfsleer en werd het door tegenstrever PEC Zwolle dermate zachtjes en heilzaam behandeld dat het de rest van het seizoen weer monter in de ogen kan kijken.”

Geslaagd debuut

Het Algemeen Dagblad spreekt over een geslaagd debuut van Hugo Bueno, die na slechts vier minuten al een assist afleverde op Igor Paixão. “De ruime overwinning van Feyenoord in Zwolle was voor Priske allerminst reden om de polonaise in te zetten. De trainer vindt dat zijn ploeg veel beter moet. Nieuwkomer Hugo Bueno stond er wel meteen, mede door zijn snelle acclimatisatie met dank aan twee ploeggenoten”, klinkt het.

LEES OOK: Kenneth Perez ergert zich groen en geel aan doelpuntviering van Santiago Giménez

Volgens Mikos Gouka was veel speeltijd meepikken in de Eredivisie het plan voor Bueno. “En na een middagje in Zwolle zal hij zelf daar niet veel twijfels meer over hebben. Een paar dagen in en rond de Kuip waren voor trainer Brian Priske voldoende om de Spaanse huurling van Wolverhampton Wanderers meteen voor de leeuwen te gooien.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Sjoerd Mossou spreekt zich uit over de mislukte transfer van Feyenoord-spelmaker Calvin Stengs naar Charlotte FC.