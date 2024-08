Kuyt krijgt forse kritiek na invalbeurt van Martha en andere Nederlander

Het Beerschot van Dirk Kuyt heeft vrijdagavond verloren van Union Sint-Gillis in de Belgische Pro League. In het Joseph Marien Stadion van Union werd het 3-1. Bij Beerschot maakte Ar'jany Martha zijn debuut als invaller.

Kuyt promoveerde vorig seizoen met Beerschot naar het hoogste niveau. De Nederlandse trainer pakte vorige week in zijn eerste wedstrijd in de Pro League een punt tegen OH Leuven (0-0). In het tweede duel bleek Union Sint-Gillis, de nummer twee van vorig seizoen, een maat te groot.

Door doelpunten van Dennis Eckert Ayensa en Kevin Mac Allister leidde Union Sint-Gillis bij rust met 2-0. Bij het openingsdoelpunt speelde de Nederlandse verdediger Brian Plat een negatieve hoofdrol: hij speelde de bal verkeerd terug, waarna Union kon profiteren. Kort na de pauze bracht Charly Keita de spanning terug in de wedstrijd, maar zeven minuten voor tijd maakte Cameron Puertas aan de laatste twijfel een einde: 3-1.

Ooh nee… wat een fout 🫣

Oud speler van FC Volendam Brian Plat gaat de mist in en het is Dennis Eckert Ayensa die het cadeautje uiteindelijk uitpakt: 1-0 🎁#ZiggoSport #JupilerProLeague #USGBEE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 2, 2024

Forse kritiek op driedubbele wissel

Bij Beerschot stond Plat negentig minuten op het veld. Dean Huiberts (ex-PEC Zwolle) en Martha (overgekomen van Ajax) vielen na ruim tachtig minuten in bij een 2-1 stand.

Commentator Emile Schelvis van Ziggo Sport was niet te spreken over die driedubbele wissel (ook D'Margio Wright-Phillips kwam het veld in). "Daar zal Kuyt niet met een goed gevoel op terugblikken. Met die driedubbele wissel die Kuyt in petto had was in één keer de organisatie kwijt."

Voor Union Sint-Gillis was het de laatste wedstrijd voor de eerste ontmoeting met Slavia Praag in de tweede voorronde van de Champions League. De club hoopt voor het eerst in de historie door te dringen tot de groepsfase van het miljardenbal.