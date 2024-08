'Leeds United doet navraag bij Ajax voor mogelijke huurdeal met aanvaller'

Carlos Forbs is op de radar van Leeds United verschenen, zo meldt HiTV. Het medium kan bevestigen dat er navraag is gedaan naar de vleugelspeler van Ajax. De Championship-club is na het vertrek van Crysencio Summerville hard op zoek naar een versterking op de flanken.

Het is echter nog maar de vraag of er daadwerkelijk een transfer in de lucht hangt. Naar verluidt zou Ajax een huurovereenkomst niet zien zitten en wil het Forbs graag definitief van de hand doen. Een vertrek naar Elland Road is daardoor niet direct aan de orde.

Ook Calvin Stengs zou op de radar van Leeds verschenen zijn. Volgens diverse media ziet de aanvaller het zelf niet meer zitten om te vertrekken bij Feyenoord. HiTV weet dat de Rotterdammers een mogelijke huurdeal met Leeds eveneens totaal niet zien zitten.

Eerder werd bekend dat Forbs op het verlanglijstje van Wolverhampton Wanderers zou staan, maar The Athletic schrijft dat de Portugees weleens ‘te duur’ zou kunnen zijn. The Athletic meldde dat Wolverhampton Wanderers inmiddels via tussenpersonen bij Ajax heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om Forbs over te nemen. "Maar het gevoel heerst dat de deal te duur zou kunnen blijken", schrijft het medium erachteraan. Forbs heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028.

