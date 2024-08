Lisandro Martínez confronteert Jamie Carragher met kritiek: ‘Ik win met mijn persoonlijkheid’

heeft analist Jamie Carragher geconfronteerd met de kritiek over zijn lengte. De Argentijnse verdediger stond na afloop van het met 1-0 gewonnen duel van Manchester United tegen Fulham voor het eerst oog in oog met de Sky Sports-analist.

Carragher, die in zijn carrière ruim 700 wedstrijden speelde voor Liverpool, bekritiseerde de overstap van Martínez van Ajax naar Manchester United. Volgens de analist was de Argentijn niet groot genoeg voor de Premier League. “Het gaat niet werken door zijn lengte. Misschien kan het wel als ze met drie achterin spelen, maar met vier verdedigers kan hij niet spelen in deze competitie”, sprak hij toen uit.

Twee jaar later staan Martínez en Carragher eindelijk oog in oog met elkaar en wordt de voormalig speler van Liverpool aangesproken door de Argentijn. Carragher ging vervolgens voor de grap naast Carragher staan en kwam toen tot de ontdekking dat ze bijna even groot zijn. Vervolgens veranderde Carragher met een knipoog zijn profielfoto op X.

Vervolgens ging Martínez serieus in op de kritiek van Carragher. “Als speler zijn we klaar voor alles. Kritiek. Het hoort bij ons werk. Als je hier bent voor excuses, ben je niet klaar voor deze club. Als je slecht speelt, wees dan klaar voor kritiek”, vertelt de Argentijn bij Sky Sports. “Daar was ik klaar voor. Ik geloof altijd in mezelf en in mijn kracht.”

“Ik weet dat ik niet echt groot ben, maar ik zal winnen, met persoonlijkheid laten zien dat ik er ben op het veld”, vervolgt Martínez, die ook reflecteert op zijn begin bij Manchester United. “De eerste twee wedstrijden speelde ik niet goed, ik nam de verantwoordelijkheid en ging harder werken. Daarna veranderde alles.”

Na afloop van het interview was Carragher lyrisch over Martínez. “Hij heeft je een tactisch inzicht gegeven met betrekking tot het team en andere spelers,” aldus de analist. “Hij kwam niet met excuses. We bekritiseren spelers en geven ze lof. Hij werd zwaar bekritiseerd en zei dat hij niet op zijn best speelde, maar dat type persoonlijkheid voorop... hij is een strijder, ik vond dat hij briljant overkwam”, zei Carragher, waarna Roy Keane ook reageerde. “Het kost spelers een tijdje om zich in te werken in de club, we moeten spelers soms het voordeel van de twijfel geven.”

Martínez ‘vermoordde’ Traoré

De linker centrale verdediger ging in de wedstrijd tegen Fulham vaak het duel aan met de fysiek sterke Adama Traoré. Het eerste duel ging verloren, maar in het vervolg van de wedstrijd was Martínez de Spanjaard de baas. “Ik stuurde hem terug naar de gym. Ik heb geleerd van de eerste keer, waar hij mij vermoordde. Daarna vermoordde ik hem terug.”

Overigens benadrukt Martínez wel dat er grote verschillen zijn tussen Ajax en Manchester United. “Het is een andere competitie, dat klopt. Bij Ajax controleerden we elke wedstrijd, hier is dat heel anders. Alle teams zijn hier sterk”, besluit hij.

