Been constateert het probleem van Feyenoord tegen Willem II

Feyenoord ontbeert het aan creativiteit, zo luidt de mening van Mario Been. De Rotterdammers kwamen in de eerste competitiewedstrijd, tegen Willem II, niet verder dan 1-1. Dat komt volgens de voormalig voetballer doordat er te weinig kansen werden gecreëerd.

“Gisteren was het niet best”, stelt Been over Feyenoord in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Weinig gecreëerde kansen tegen een stug verdedigend Willem II.” De voormalig trainer van de Rotterdammers snapt dat de promovendus voor die instelling kiest en stelt dat ze dat uitstekend deden.

Volgens Been is Feyenoord niet in staat om door een verdedigende ploeg heen te voetballen. “Feyenoord mist gewoon de creativiteit om zo’n verdediging te doen slechten.” Daarbij wijst hij vooral naar het vertrek van Yankuba Minteh, die afgelopen seizoen op huurbasis in Rotterdam speelde. "Je hebt dan Stengs nog die dat zou kunnen invullen."

Na afloop van het duel met Willem II kwam naar buiten dat Stengs dicht bij een vertrek naar de Verenigde Staten is. Been begrijpt niet dat de linkspoot daar nu al over nadenkt. “Is dat nu een competitie waar zo’n jonge speler naartoe moet? Ik vind dit niet echt een keuze voor Stengs, ook met het oog op het Nederlands elftal”, besluit hij.

