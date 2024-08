Mbappé plaatst merkwaardige tweet over Messi en Ronaldo: reden inmiddels bekend

Op het X-account van dook woensdagnacht plotseling een aantal opmerkelijke berichten op, onder meer over en . Een dag later is duidelijk waarom de - inmiddels verwijderde tweets - werden geplaatst: het account van de aanvaller van Real Madrid was tijdelijk gehackt.

"Cristiano Ronaldo is de grootste voetballer aller tijden", schreef 'Mbappé' onder meer op het sociale medium. "Die dwerg is NIET mijn GOAT (Greatest Of All Time, red.), viel daarna te lezen, waarmee 'Mbappé' naar zijn voormalig PSG-ploeggenoot Messi leek te verwijzen.

Daarnaast verschenen ook berichten over Manchester United ('Manchester is Red') en werden er ook 'controversiële' tweets over Manchester City en Tottenham Hotspur geplaatst, zo schrijft de Daily Mirror. Inmiddels is duidelijk dat het account van Mbappé korte tijd gehackt is geweest en zijn alle berichten kort na hun verschijnen weer verwijderd.

Mbappé wacht nog op eerste LaLiga-treffer

Afgelopen zomer maakte Mbappé eindelijk de transfer waar al jaren geruchten over gingen: de 25-jarige Fransman verliet Paris Saint-Germain na zes seizoenen en stapte transfervrij over naar Real Madrid. De wereldkampioen van 2018 bekroonde zijn officiële debuut voor De Koninklijke, in de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo om de Europese Super Cup, met een fraai doelpunt. Mede daardoor eindigde het duel in een 2-0 zege voor Real.

In de Spaanse competitie wacht hij echter nog op zijn eerste goal in Madrileense dienst. Zowel bij de aftrap van het seizoen tegen RCD Mallorca (1-1) als afgelopen weekend tegen Real Valladolid (3-0 winst) kwam Mbappé niet tot scoren. Vanavond (donderdagavond) krijgt hij tegen het UD Las Palmas van doelman Jasper Cillessen de volgende kans op zijn LaLiga-primeur. Het uitduel op Gran Canaria begint om 21.30 uur en wordt uitgezonden op Ziggo Sport.