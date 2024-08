Neemt Ajax afscheid van sterkhouder? ‘Het lijkt erop dat hij verkocht moet worden’

lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax. De vleugelaanvaller moet het sinds zijn terugkeer van het EK voornamelijk doen met hele korte invalbeurten bij de Amsterdammers. Karim El Ahmadi verwacht dan ook dat de toekomst van Bergwijn niet bij Ajax ligt.

"Het lijkt er wel op dat Bergwijn verkocht moet worden", aldus El Ahmadi bij Voetbalpraat op ESPN. Het Algemeen Dagblad gaf eerder al te kennen dat technisch directeur Alex Kroes graag afscheid neemt van de buitenspeler. De verkoop van onder meer Bergwijn is noodzakelijk om de salarishuishouding van de Amsterdammers op orde te krijgen en om zelf nog te shoppen op de transfermarkt.

Presentator Milan van Dongen benoemt dat Bergwijn tegen NAC Breda na 76 minuten inviel en tegen Jagiellonia Bialystok in de 84ste minuut. “Ik heb geleerd dat je je belastbaarheid een beetje moet opbouwen. Dan geef je hem toch vandaag (donderdag, red.) een half uur als je hem serieus neemt?”

Marciano Vink is het daar mee eens. “Als je echt wil dat een speler snel fit wordt wel. Ik neem aan dat je een kwaliteitsspeler snel wil brengen, en niet te snel. Daar zijn alle meters en data voor, maar binnen die grenzen en ook een klein beetje daarover heen, daar word je fitter van”, aldus Vink, die het interpreteert dat Bergwijn nog ‘heel ver weg is’ van fit zijn.

Bergwijn laten spelen om hem in de markt te zetten

Vink durft niet te zeggen of er nog een andere reden is voor de geringe speeltijd van Bergwijn. “Ik heb geen idee wat de achterliggende gedachte is. Als je hem echt wil verkopen en er zijn gegadigden die geïnteresseerd zijn of bereid zijn een bod neer te leggen, dan zou je hem toch willen laten spelen", vervolgt de analist.

"Zo laat je zien: hij is er. Zijn kwaliteiten kennen we. Alleen op het EK was het eigenlijk ook niet heel erg goed. Je hebt nu wedstrijden gespeeld waarin hij best wel iets teweeg kan brengen. Jagiellonia was geen hoogvlieger, tegen Panathinaikos hebben ze het zichzelf moeilijk gemaakt. Er zijn momenten geweest dat je hem meer in de etalage had kunnen zetten. Om clubs nog meer te overtuigen. Dat gebeurt gewoon niet”, besluit hij.

