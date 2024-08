Negatief geluid rondom PSV’er: ‘Verdomme! Dat kan echt niet op dit niveau’

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof zijn nog niet bepaald overtuigd van . In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant is het duo hard voor de verdediger die pas sinds deze zomer bij de landskampioen speelt.

Flamingo werd deze transferzomer voor een bedrag van negen miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. De 21-jarige verdediger speelde tot dusverre in iedere officiële wedstrijd mee en miste nog geen minuut, maar kan nog niet bepaald op complimenten rekenen. De Van de Kerkhofjes zagen Flamingo dit weekend enkele keren schutteren tegen Heracles Almelo (1-3 winst).

“Die geeft verdomme binnen een minuut twee keer een bal zomaar aan de tegenstander! Dat kan echt niet op dit niveau!”, is Willy van de Kerkhof hard voor de jongeling. René, de broer van Willy, is wat milder voor de zomeraanwinst: “Die jongen is ook maar voor de leeuwen gegooid en die maakt een paar foutjes. Het leverde geen tegengoals op, dus dan is het niet zo erg.” Valentijn Driessen was eerder al kritisch op het spel van de verdediger.

De PSV-iconen genoten afgelopen zondag niet van de wedstrijd tussen Heracles en de Eindhovense club. Dat had mede te maken met de houding van Erwin van de Looi, die continu bezig was met de beslissingen van de arbitrage.

