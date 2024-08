'Nieuwe houding Ajax richting Sutalo kan voor vertrek andere verdediger zorgen'

De kans is groot dat Ajax deze zomer gaat behouden, ondanks andere geruchten van eerder deze zomer. De wens van de Amsterdammers om de Kroaat niet te laten gaan, kan mogelijk invloed hebben op de toekomst van een collega-verdediger: .

Eerder op woensdag werd duidelijk dat Ajax graag doorgaat met Sutalo, die zich de laatste weken van zijn beste kan laat zien. Dit werd bevestigd door TIm van Duijn, journalist van Voetbal International. De Amsterdammers zijn ook bezig met Daniele Rugani, die momenteel onder contract staat bij Juventus. Volgens Van Duijn heeft het vertrouwen van Ajax in Sutalo geen invloed op de interesse in Rugani. Die zou aan het eind van augustus nog naar Amsterdam moeten verkassen.

Op wie de veranderde houding richting Sutalo wel invloed kan hebben, is Kaplan. De 21-jarige Turk speelde vorig seizoen in elf Eredivisiewedstrijden bij Ajax mee en was ook actief bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Onder Francesco Farioli is Kaplan echter (nog) geen basisspeler. Mogelijk wordt zijn aanwezigheid door de sterke periode van Sutalo als overbodig ingeschat en mag de Turk bij een interessante aanbieding vertrekken.

🇭🇷De berichten kloppen: Ajax wil door met Josip Sutalo. Heeft verder geen invloed op komst van Daniele Rugani.



Maar wel vraagtekens over toekomst Ahmetcan Kaplan. https://t.co/WD0uBUMbwH — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) August 14, 2024

