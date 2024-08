Nottingham Forest is onderweg naar Rotterdam en wil Giménez donderdag meenemen

Nottingham Forest doet er nog steeds alles aan om binnen te halen, zo meldt 1908.nl woensdagmiddag. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde medium is er een delegatie van de Engelse club onderweg naar Rotterdam. Het doel daarvan is om Giménez het laatste zetje richting de Premier League te geven.

De bedoeling is volgens 1908.nl dat een delegatie van Nottingham Forest woensdag met Giménez en zijn vader in gesprek gaat. De club uit de Premier League heeft goede hoop dat Giménez donderdag af kan reizen richting Engeland, maar van een totaalakkoord is nog geen sprake. De berichtgeving dat Giménez niet naar de Premier League wil verhuizen wordt volledig tegengesproken: "De Mexicaan wil zich meten in de Premier League en nu er qua het eerder geschetste salaris een schepje bovenop is gedaan door Nottingham, ziet een persoonlijk akkoord er al helemaal goed uit", valt er te lezen.

Een akkoord leek door eerdere berichtgeving vanuit Mexico ver weg, aangezien Giménez onlangs een aanbieding van Nottingham Forest naast zich neer zou hebben gelegd. Volgens 1908.nl is de deal momenteel echter nog vol in leven. Het medium weet dat als Giménez in de laatste dagen van de transferperiode nog vertrekt bij Feyenoord, hij de volgende recordverkoop voor de Rotterdammers wordt.

Bayer Leverkusen werd begin deze week ook gelinkt aan Giménez, maar de interesse van de regerend landskampioen van Duitsland is nog niet concreet.

