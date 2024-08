‘Olympique Marseille verrast en shopt bij Go Ahead Eagles’

Olympique Marseille gaat zich versterken met , zo weten verschillende Franse media. De doelman moet in Zuid-Frankrijk aan de slag gaan als tweede keeper, terwijl Gerónimo Rulli nog steeds eerste keuze moet worden.

De Lange gaat Go Ahead Eagles na twee seizoenen weer verlaten. De sluitpost, die in Deventer nog een contract tot medio 2026 heeft vertrekt naar Olympique Marseille. De Franse topclub zou inmiddels tot een akkoord zijn gekomen met Go Ahead Eagles over een transfer. De Lange ontbrak woensdag al op de training van de Deventenaren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Go Ahead Eagles ondanks droomstart nu al uitgeschakeld in Europa

Sinds zijn komst naar Go Ahead Eagles kwam De Lange 76 duels in actie voor de club die uitkwam in de voorrondes van de Conference League. In die wedstrijden kreeg hij 110 keer een tegentreffer te verwerken, terwijl hij 21 keer ‘de nul’ hield. In eerste instantie leek het erop dat de doelman naar Blackburn Rovers zou vertrekken, maar de keuze is dus gevallen op Marseille. In een eerder stadium was hij ook in beeld om tweede doelman te worden bij Ajax.

LEES OOK: Naam van Ajax-keeper Jay Gorter valt bij club uit Eredivisie

Volgens Fabrizio Romano moet De Lange in Zuid-Frankrijk de nieuwe tweede keuze worden. Ajax-doelman Rulli is nog altijd de voornaamste kandidaat om als eerste doelman aangetrokken te worden door Marseille. De Amsterdammers zouden dinsdag een akkoord hebben bereikt met de Fransen.

🔵⚪️ Jeffrey de Lange signs for Olympique Marseille as new goalkeeper from Go Ahead Eagles.



Deal in place, as L’Équipé reports.



↪️🇦🇷 No changes for Gero Rulli deal as de Lange will be backup GK. pic.twitter.com/Bvoy1cVLfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.