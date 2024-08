'Kompany wilde De Ligt niet kwijt, ware reden van vertrek onthuld'

Als het aan Vincent Kompany had gelegen dan was niet vertrokken bij Bayern München. Die onthulling doet The Athletic donderdag in een uitgebreid artikel. Volgens het medium drong het bestuur van Der Rekordmeister aan op een verkoop van de Nederlandse verdediger. Ook wordt bekendgemaakt waarom Bayern München de verdediger wilde verkopen.

De Ligt hoopte na het vertrek van Thomas Tuchel bij Bayern München zijn basisplaats bij de Duitse topclub weer te kunnen veroveren. Zover kwam het dus echter niet. De Nederlander maakte op 13 augustus samen met Noussair Mazraoui de overstap naar Manchester United. Als het aan Kompany had gelegen, dan was De Ligt nog altijd speler van Der Rekordmeister.

De voormalig topverdediger van Manchester City wilde De Ligt graag behouden. Sterker nog, volgens het kamp van De Ligt kreeg de speler van Kompany te horen dat hij niet verantwoordelijk was voor de beslissing. De Belgische oefenmeester zou hebben laten weten aan De Ligt dat hij zijn ‘nummer één-verdediger’ was.

In de bestuurskamer van Bayern München werd echter een andere beslissing genomen, namelijk dat De Ligt wél mocht vertrekken bij de Duitse topclub. Het leiderschap van de verdediger zou wel worden erkend, maar er waren twijfels over zijn kwaliteiten aan de bal met zijn zwakkere linkerbaan. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Bayern München besloot om De Ligt van de hand te doen, weet The Athletic.

De Ligt niet gepusht door Ten Hag

Erik ten Hag opperde de komst van De Ligt al in januari, maar toen kwam het nog niet tot een transfer. “De verrassende beschikbaarheid van De Ligt en de relatief bescheiden prijs zorgden ervoor dat het wervingsteam van United het eens werd met hun hoofdtrainer”, klinkt het. “Maar uiteindelijk is De Ligt niet gepusht door Ten Hag, de speler is gekomen via een gezamenlijke beslissing van iedereen, waarbij de deal logisch was vanuit prestatie- en financieel oogpunt.”

