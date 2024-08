Opstelling Go Ahead Eagles voor return tegen SK Brann: Simonis voert één wijziging door

De opstelling van Go Ahead Eagles voor de return in de tweede voorronde van de Conference League tegen SK Brann is bekend. Net als in de heenwedstrijd kan trainer Paul Simonis ook vandaag geen beroep doen op diverse spelers, waaronder de geschorste Eric Llansana. Het duel in het Brann Stadion begint om 19.00 uur.

In Deventer eindigde het duel in 0-0, waardoor Go Ahead Eagles zal moeten scoren om de volgende voorronde van de Conference League te halen. Dit zal de ploeg moeten doen zonder de geblesseerden Julius Dirksen, Oliver Edvardsen, Gerrit Nauber en Pim Saathof, terwijl Llansana vanwege zijn rode kaart ontbreekt door een schorsing.

Wel kan Simonis weer beschikken over Mathis Suray en Thibo Baeten, zijn beginnen echter niet in de basis. De geschorste Llansana wordt in de basisopstelling, die verder hetzelfde is al de heenwedstrijd tegen de Noorse club, vervangen door de van FC Volendam overgekomen Calvin Twigt.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, James; Linthorst, Tengstedt, Twigt; Adekanye, Edvardsen, Breum.

Hoe laat begint SK Brann - Go Ahead Eagles?

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en SK Brann begint om 19.00 uur in het Brann Stadion in Bergen. De IJslandse scheidsrechter Ívar Orri Kristjánssonmoet de wedstrijd in goede banen zien te leiden.

Op welke tv-zender is SK Brann - Go Ahead Eagles te zien?

Het duel tussen Go Ahead Eagles en SK Brann is op tv te zien op de zender Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 18.40 uur. De aftrap is om 19.00 uur.

Ziggo Sport heeft met ingang van dit seizoen de uitzendrechten van alle drie de Europese toernooien, dus de Champions League, de Europa League én de Conference League, weten te verwerven. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan 'gewoon' afstemmen op kanaal 14 om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en SK Brann te bekijken.

Hoe zit het met mensen die geen Ziggo-abonnement hebben?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt. Omdat sommigen problemen kenden met het registreren en inloggen, werd de heenwedstrijd vorige week live uitgezonden op YouTube door Ziggo Sport. Of dat donderdag weer gaat gebeuren, is nog niet bekend.

