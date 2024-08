Pijnlijk: bizarre misser van Brobbey brengt gedachten terug naar 30 april 2021

Ajax-spits zal afgelopen nacht niet heel lekker hebben geslapen. De Amsterdammers verzekerden zich na een doldwaze en zenuwslopende avond weliswaar ten koste van Panathinaikos van een ticket voor de play-offs van de Europa League, maar dat is zeker niet te danken aan Brobbey. De Oranje-international mocht in de strafschoppenreeks twee keer aanleggen, maar faalde beide keren. Zijn tweede inzet vloog huizenhoog over het doel.

Het was zeker niet voor het eerst dat Brobbey faalt vanaf elf meter. De Amsterdammer legde namens Ajax 1 al eerder aan vanaf de stip. Zo was hij in de bekerfinale tegen PSV in het seizoen 2022/23 nog een van de Amsterdamse strafschopnemers. Zijn inzet ging echter over het doel van PSV-doelman Joël Drommel. Naast Brobbey promoveerde ook Jurriën Timber zijn inzet niet tot doelpunt, waardoor de Eindhovenaren aan het langste eind trokken.

Brobbey kreeg vorig seizoen de kans om vertrouwen te tanken vanaf de stip. In de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, waarin Brobbey al tweemaal had gescoord, kreeg hij in de zeventigste minuut de uitgelezen kans om zijn hattrick te voltooien. Hij zag zijn inzet echter gekeerd worden door Etienne Vaessen. Donderdagavond in de return tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League ging het dus opnieuw mis. Brobbey zijn eerste strafschop werd nog goed gepakt door de doelman van de Grieken, maar zijn tweede schoot hij meters hoog over het doel.

Zijn tweede misser brengt de gedachten terug naar 30 april 2021. Brobbey deed toen namens Jong Ajax mee in de uitwedstrijd tegen Almere City. Hij kreeg in de eerste helft dé kans om de beloften op voorsprong te schieten, maar zijn inzet vloog het stadion uit. “Denk dat Brobbey feitelijk meer penalty’s het stadion heeft uitgeschoten dan gescoord”, zo schrijft iemand op X. Een ander haalt de gemiste strafschop van Brobbey tegen Almere City eveneens aan. “Iedereen verbaast over de penalty’s van Brobbey. Drie jaar geleden schoot hij nog de ramen eruit bij iemand op de snelweg bij Almere uit”, zo klinkt het.

