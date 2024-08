PSV schakelt door na gigantische domper en onderhandelt met Nordsjaelland

PSV is aan het doorschakelen na van centrale verdediger . Volgens verschillende media, waaronder het Eindhovens Dagblad, zetten de Eindhovenaren momenteel vol in op de komst van . De 21-jarige verdediger moet overkomen van het Deense FC Nordsjaelland.

De Eindhovenaren deden er de afgelopen dagen alles aan om Itakura naar het Philips Stadion, maar hier slaagden de beleidsbepalers van PSV niet in. Er móét een verdediger bij, waardoor Earnest Stewart inmiddels werk heeft gemaakt van een nieuw transferdoelwit. Dat is Nagalo geworden. De centrale verdediger uit Burkina Faso zou volgens PSV-watcher Rik Elfrink voor een bedrag van ongeveer zeven miljoen moeten kosten.

De journalist noemt het een haalbare optie voor PSV, dat eerder mistastte bij verdediger Sepp van den Berg wegens het té hoge prijskaartje. De salariseisen van Nagalo in Eindhoven lijken geen probleem te gaan vormen, waardoor het momenteel aan technisch directeur Stewart is om eruit te komen met de Denen. Als dat lukt moet Nagalo alleen nog medisch gekeurd worden.

Nagalo is niet de enige aanwinst die richting Eindhoven moet komen, want ook Rick Karsdorp moet de gelederen van PSV gaan versterken. De oud-verdediger van Feyenoord is al akkoord met PSV, waardoor zijn komst slechts een kwestie van tijd lijkt. De verdediger komt transfervrij over van AS Roma en volgt in het Philips Stadion Jordan Teze op.

