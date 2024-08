Invaller maakt goede indruk op Peter Bosz in slotfase PSV – Feyenoord

De verdediging van PSV oogde kwetsbaar tegen Feyenoord, zo zag trainer Peter Bosz. Na vier tegendoelpunten in reguliere speeltijd (4-4) verloren de Eindhovenaren de strijd om de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen.

“Vorig seizoen kregen we tot de winterstop bijna minder tegendoelpunten dan in deze wedstrijd. Dat mag niet. Het moet beter”, erkent Bosz op de persconferentie na de wedstrijd. “Ik sluit mijn ogen niet voor de verdediging waar ik mee speelde. Flamingo speelde op een andere positie, Schouten moest noodgedwongen naar achteren en Oppegard speelde zijn eerste wedstrijd in de basis.”

Bosz blij met Matteo Dams

“De blessures zijn er wel heel veel tegelijk en daar kan de club ook niet op inspelen”, snapt Bosz. Het is geen geheim dat PSV zoekt naar een nieuwe centrumverdediger en als het lukt ook nog een linksback. Bosz weet echter dat er ook jeugdspelers doorgeschoven kunnen worden en is in dat kader blij met de invalbeurt van Matteo Dams (20) in minuut 81.

“We weten precies waar we mee bezig zijn. We zijn aan het kijken hoe ernstig de blessures zijn, maar moeten onze jeugd ook niet vergeten. We zien dat jongens, zoals Matteo Dams, zich aandienen. Als ik iets positiefs mag zeggen, dan vond ik hem erg goed invallen. Dat was niet gemakkelijk, maar we weten dat hij een talentvolle speler is”, stelt Bosz.

Zomeraankoop Ryan Flamingo, eigenlijk een defensieve middenvelder maar zondag een centrumverdediger, speelde niet zijn beste wedstrijd. “Dit heeft allemaal te maken met zijn ontwikkeling. Soms loste hij het geweldig op, maar hij moet af en toe ook slimmer verdedigen. Daar moet hij mee aan de slag.”

