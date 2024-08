Samenwerking tussen NAC Breda en Sauer begint met een teleurstelling

NAC Breda maakt maandagmiddag melding van de tijdelijke komst van Leo Sauer, die tot en met het einde van dit seizoen wordt gehuurd van Feyenoord. Sauer heeft in het shirt van de Rotterdammers al wat leuke dingen laten zien, dus de verwachtingen in Breda zullen zeker niet aan de lage kant zijn. Maar zijn debuut laat voorlopig op zich wachten: Sauer is geblesseerd en sluit daardoor niet direct aan bij de selectie van coach Carl Hoefkens.

Sauer behoorde op zondag 4 augustus weliswaar tot de selectie van Feyenoord voor de strijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal, maar trainer Brian Priske deed in Eindhoven geen beroep op de jonge aanvaller. In de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II (1-1) was hij helemaal niet van de partij. Dat had niet alleen te maken met zijn aanstaande transfer naar NAC Breda, maar ook met een blessure. “In de week na de strijd om de Johan Cruijff Schaal, waarin Sauer nog plaatsnam op de bank, heeft hij een lichte blessure opgelopen. Hierdoor is hij niet direct inzetbaar”, zo klinkt het op de website van zijn tijdelijke nieuwe werkgever.

NAC Breda aast na de pijnlijke nederlaag tegen FC Groningen in de eerste competitiewedstrijd (4-1) op eerherstel, maar kan in de eerstvolgende (thuis)wedstrijd tegen Ajax dus nog geen beroep doen op de potentiële nieuwe smaakmaker. Mogelijk mist Sauer ook de daaropvolgende wedstrijden tot de interlandperiode, tegen FC Utrecht en sc Heerenveen. “NAC werkt met een plan voor het hele seizoen, waardoor we vol vertrouwen uitkijken naar het moment dat hij bij de groep aansluit. Dit is naar verwachting binnen enkele weken”, zo klinkt het.

De promovendus is desondanks blij met de komst van Sauer. De Slowaakse aanvaller kon zich naar verluidt verheugen op interesse van ‘meerdere binnen- en buitenlandse clubs’. “Het plan van NAC heeft voor mij de doorslag gegeven. Ik kijk er naar uit om in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion te spelen en hoop het publiek te vermaken”, aldus Sauer zelf.

